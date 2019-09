F1 in tv e streaming | orario gara GP Belgio 2019 | diretta e differita su Sky e TV8 Il

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Mancano ormai meno di due ore al via del Gran Premio del, tredicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Sulla storica pista di Spa-Francorchamps va in scena unamolto attesa in seguito al risultato delle qualifiche che ha premiato le Ferrari con una prima fila tutta Rossa occupata da Charles Leclerc e Sebastian Vettel, anche se chiaramente non potrà essere unacome tante altre dal punto di vista emotivo alla luce della tragica morte del pilota francese Anthoine Hubert in Formula 2. Il circus della Formula 1 ha deciso di correre lo stesso (al contrario della Formula 2, che ha cancellato la Sprint Race odierna) per onorare la memoria di Hubert, perciò i piloti scenderanno in pista per dare il 100% e per regalare un bello spettacolo al pubblico. Il Gran Premio delsarà trasmesso intv su Sky Sport F1 ed insu Sky Go alle ...

zazoomnews : Udinese-Parma oggi in tv (1° settembre): orario d’inizio diretta streaming canale e probabili formazioni -… - zazoomnews : Cagliari-Inter oggi in tv (1° settembre): orario d’inizio diretta streaming canale e probabili formazioni -… - zazoomnews : Italia-Slovacchia oggi Europei volley femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Italia-S… -