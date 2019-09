Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) Ci sono molte perplessità, secondo il Corriere dello Sport, che si possa chiudere l’affare trae il. Non solo perché le due società sono distanti dal punto di vista economico, mancherebbero almeno 5 milioni tra l’offerta degli spagnoli e la richiesta di De Laurentiis. c’è una forbice tra ile gli spagnoli che induce al pessimismo il management del calciatore. L’albanese dovrebbe quindire al, nonostante le ripetute dichiarazioni da parte del procuratore che ha sottolineato la voglia di andare via per poter avere maggiore continuità di gioco L'articolotrainilsta.

SiamoPartenopei : Hysaj - Valencia, CorSport: distanza rilevante con il Napoli. Entourage pessimista sull'affare - napolista : CorSport: distanza tra #Napoli e #Valencia, #Hysaj resta in azzurro I club non hanno trovato l’accordo economico p… - CalcioNapoli24 : -