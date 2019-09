Calcio, il derby capitolino finisce 1-1

Ilpiù prematuro della storia tra Lazio e Roma termina in parità. Inizio frizzante con un palo per parte: Leiva e Zaniolo,poi al 17' mani di Milinkovic e rigore realizzato da Kolarov (17').Emozioni in serie:incredibile traversa di Immobile che subito dopo colpisce il palo.Altro palo,stavolta di Zaniolo.Al 57'Lazzari sfiora il gol che arriva 1'dopo con Luis Alberto. Al 64' occasione Lazio con Correa.All'86'ancora traversa Lazio,stavolta con Parolo. Ultimo brivido al 92' con Lazzari che insacca, ma era in fuorigioco.(Di domenica 1 settembre 2019)