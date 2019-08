VIDEO – Llorente | terminate le visite mediche Ora si aspetta la firma!

(Di sabato 31 agosto 2019)ledi Fernandoa Villa Stuart Sono da poco terminatre ledi Fernando, nuovo attaccante del Napoli. Ora non resta che firmare il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni. All’uscita dalla struttura sanitariasi è dimostrato molto disponibile con i tifosi che erano li ad attenderlo. ILFonte: tuttonapoli PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Rep – Icardi e James Rodriguez, c’ è ancora una piccola speranza CDS – Hysaj, emissari del Valencia a Napoli QUESTIONE DI MODULI – Juventus-Napoli, la previsione tattica e le probabili formazioni FOTOé sbarcato a Fiumicino, le sue prime parole: “Speriamo di battere la Juventus” Ufficiale – Batosta per la Juventus, infortunio gravissimo per Chiellini Bucchioni: “Mendes ha dato la parola al Napoli, ...

Dalla Rete Google News

Mediagol.it

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Caption Settings Dialog. Beginning of dialog ...