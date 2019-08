Pressing Mare Jonio | scontro Pd-Lega su migranti

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 1 settembre 2019) Losuiinfiamma la politica anche nel pieno dei negoziati per il Conte-bis, con la naveancora ferma davanti 13 miglia davanti alle Lampedusa con 34 persone a bordo. "Queste cose non vogliamo piu' vederle. Non e' umano. Fate scendere subito questi esseri umani", ha chiesto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, attaccando il divieto imposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Riaprire i porti non e' un dispetto a me ma agli italiani", gli ha replicato il leader leghista da Pinzolo. "Se qualcuno vuole riaprire i porti lo dica chiaramente, si pensa di riavviare il business dell'immigrazione clandestina, cancellare il decreto sicurezza e quota 100 siamo siamo alla truffa: questo e' reato di truffa". Lo scambio a distanza e' arrivato al termine di un'altra giornata di stallo, la terza consecutiva, sulla nave della Ong Mediterranea da cui sono stati ...

