Pesaro | muore a 17 anni a causa di un aneurisma | era una promessa del calcio

(Di sabato 31 agosto 2019) Una terribile notizia giunge da, dove un ragazzo di soli 17è purtroppo deceduto dopo essersi sentito male. Ricoverato d'urgenza in ospedale. Il ragazzo sarebbe deceduto adi uncerebrale. Il personale sanitario ha tentato di fare il possibile per salvargli la vita, me le sue condizioni di salute si sono purtroppo man mano aggravate, fino a quando non è sopraggiunto il decesso. Il 17enne era una giovanedello sport locale. La famiglia ha deciso di donare gli organi.17enne adi unSi chiamava Matteo Sanchioni il 17enne che nella giornata di ieri 30 agosto, si è purtroppo spento presso l'ospedale San Salvatore didopo esserci giunto nella giornata di mercoledi adi un forte mal di testa. Il ragazzo risiedeva nella cittadina di Montelabbate, dove viveva con la sua famiglia. Dalle ultime informazioni ...

