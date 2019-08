Nickel col turbo |  +70% da gennaio per il metallo di acciaio inox e batterie

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 31 agosto 2019) Non c’è guerra dei dazi né allarme recessione che sia stato in grado di fermarlo. Mentre gli altri metalli industriali soffrono, ilquest’estate ha letteralmente preso il volo, fino a spingersi ai massimi dal 2014, sopra 18mila dollari per tonnellata

