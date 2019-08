Nel Google Play Store arrivano i video riprodotti automaticamente e più sicurezza per i

Le app Google Drive e gli add-on della suite Google Documenti si trasferiscono Nel G Suite Marketplace : Le app per Google Drive e i componenti aggiuntivi per la Suite Google Documenti stanno per avere una nuova "casa": presto sbarcheranno nel G Suite Marketplace L'articolo Le app Google Drive e gli add-on della Suite Google Documenti si trasferiscono nel G Suite Marketplace proviene da TuttoAndroid.

Google di nuovo Nel mirino dell'Antitrust Ue per il servizio di ricerca lavoro : Dopo avere subito multe per complessivi 9,5 miliardi di dollari dall'Unione europea, Google è di nuovo nel mirino di Bruxelles. In questo caso sotto accusa c'è Google...

L’App Google si rinnova Nella sezione “Personalizza Discover” che diventa “Interessi” : Nelle impostazioni dell'App Google è possibile personalizzare i contenuti del feed tramite la sezione Personalizza Discover che ora è stata rinominata in Interessi. Anche se la funzionalità è sostanzialmente la stessa, la sezione è piuttosto diversa dalla precedente. L'articolo L’App Google si rinnova nella sezione “Personalizza Discover” che diventa “Interessi” proviene da TuttoAndroid.

Le informazioni di Google Maps non sono sempre corrette - come Nel caso delle code ai ristoranti : Le informazioni riportate da Google Maps non sembrano essere sempre veritiere e affidabili, e spesso finiscono per danneggiare le attività commerciali. L'articolo Le informazioni di Google Maps non sono sempre corrette, come nel caso delle code ai ristoranti proviene da TuttoAndroid.

Google Lens funziona anche Nel mondo virtuale : Pare che la feature di ricerca visiva di Google Lens funzioni anche nella realtà virtuale, così come dimostrato dal test effettuato da uno sviluppatore L'articolo Google Lens funziona anche nel mondo virtuale proviene da TuttoAndroid.

Ora Google Foto legge il testo Nelle immagini : Fonte: Google.com Una difficoltà comune tra i possessori di smartphone che hanno l’abitudine di Fotografare depliant pubblicitari, biglietti da visita e documenti, è quasi sicuramente l’impossibilità di poter copiare il testo presente nelle immagini per poi incollarlo all’interno delle note, in un editor di testo o inviarlo tramite una conversazione via chat. Ma per venire incontro a questa necessità, Google ha pensato bene di ...

Expert regala Google Home Nel nuovo volantino ricco di offerte Android : Expert si prepara a lanciare il suo nuovo volantino "Expert ti regala Google Home", che sarà valido nei punti vendita aderenti dal 29 agosto al 15 settembre 2019: incluso nel prezzo di alcuni smartphone Android c'è Google Home o Google Home Mini. L'articolo Expert regala Google Home nel nuovo volantino ricco di offerte Android proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate Google Foto : ora può cercare il testo che appare Nelle foto e Nelle immagini : Google sta aggiungendo la funzionalità per il riconoscimento testuale anche in Google foto per visualizzare tutte quelle in cui la frase appare fisicamente, non importa se piccola o inclinata e funziona anche con i testi stilizzati, inoltre è possibile copiare e incollare facilmente il testo toccando l'icona di Google Lens. L'articolo Aggiornate Google foto: ora può cercare il testo che appare nelle foto e nelle immagini proviene da ...

Un’altra app di Google entra Nel club della modalità scura : è arrivato il turno di Playground : Mercoledì Google ha presentato ufficialmente la modalità scura in Playground, l'app per gli adesivi AR che ora abbraccia le linee guida utilizzando il grigio scuro anziché il nero pieno e riducendo i colori ai pastelli. Il nuovo aspetto si adatta meglio al resto dell'interfaccia scura della fotocamera rispetto alla versione precedente con sfondo bianco. L'articolo Un’altra app di Google entra nel club della modalità scura: è arrivato il ...

Google Assistant inizia a insinuarsi Nel settore bancario - ma con evidenti limiti : Presto potremo eseguire alcune operazioni bancarie attraverso i comandi vocali di Google Assistant: in fase di test da parte di NatWest (e non solo) una nuova integrazione con il conto bancario. L'articolo Google Assistant inizia a insinuarsi nel settore bancario, ma con evidenti limiti proviene da TuttoAndroid.

Google Pay rimuove il supporto per Visa Checkout che verrà chiuso Nel 2020 : All'inizio di questa settimana, Google ha rimosso inaspettatamente le informazioni su Visa Checkout dalla sezione "Account e servizi supportati" di una pagina dell'assistenza di Google Pay, lasciando PayPal come unico servizio supportato. Google ha confermato che Visa è in procinto di chiudere il servizio Visa Checkout per migrare verso una nuova soluzione basata su EMV SRC, come anticipato lo scorso anno. L'articolo Google Pay rimuove il ...

Google Foto ora mostra le anteprime dei video Nella galleria : Con l’aggiornamento alla versione 4.20 di Google Foto, che è già in distribuzione in tutto il mondo, si potranno vedere le anteprime dei video mentre si naviga nella libreria. Le anteprime vengono riprodotte automaticamente e senza audio. Se l’utente scorre le anteprime, il video si interrompe non appena la miniatura inizia a scomparire dalla schermata; al contrario, se la schermata resta fissa la riproduzione ricomincia da capo ...

I Pixel 4 saranno la svolta di Google : 6 GB di RAM - Smooth Display - DSLR e tanto altro Nel nuovo leak : Ecco tante informazioni sul design, sulle specifiche tecniche e sulle funzioni dei Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL! L'articolo I Pixel 4 saranno la svolta di Google: 6 GB di RAM, Smooth Display, DSLR e tanto altro nel nuovo leak proviene da TuttoAndroid.

Google si impegna per l’ambiente : emissioni zero e materiali riciclati Nel segno della sostenibilità : Google punta alla sostenibilità della propria produzione hardware: emissioni zero nelle spedizioni e utilizzo di materiali riciclati come chiave di un futuro più green. L'articolo Google si impegna per l’ambiente: emissioni zero e materiali riciclati nel segno della sostenibilità proviene da TuttoAndroid.