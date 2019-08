Cosa succede in Amazzonia e come possiamo aiutare

Fonte : wired

(Di sabato 31 agosto 2019) (foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images) L’sta bruciando? Non proprio, anche se gli incendi nel 2019 superano effettivamente le medie degli ultimi anni. Non si tratta quindi della catastrofe annunciata negli scorsi giorni. Ma sicuramente di un segnale preoccupante per chiunque abbia a cuore il destino della foresta amazzonica: con l’elezione di Bolsonaro, un presidente notoriamente disinteressato alla difesa dell’ambiente, sono subito tornati in azione latifondisti e speculatori, che bruciano la foresta per ricavarne terre per i pascoli e l’agricoltura. E a lungo andare, un simile atteggiamento può avere conseguenze terribili per la foresta brasiliana, e per il clima dell’intero pianeta. I grandi della Terra hanno annunciato negli scorsi giorni l’istituzione di un fondo comune perla gestione degli incendi in, che il presidente brasiliano sembra però ...

