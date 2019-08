Cannabis light | sconfitta la linea di SalviniI negozianti vincono i ricorsi in tribunale

Vasco Rossi - video facebook : Vi mostro piantagione di Cannabis light : Il "Blasco" nazionale ha pubblicato su facebook un video in cui mostra ai suoi follower una piantagione legale di cannabis light nelle campagne di Zocca, il suo pase natale. Vasco Rossi a spasso per Zocca... In una piantagione di cannabis. Così, il "Blasco" nazionale ha fatto un giro nelle campagne del suo adorato paese natale per mostrare ai followers una piccola coltivazione di cannabis light della zona.\\ Da rocker a ...

Cannabis - in Italia si parla solo di “light” mentre i problemi dei malati restano irrisolti : mentre in Italia il dibattito è stato polarizzato dalla Cannabis light, i pazienti si disperano e si sentono abbandonati da uno Stato che non li tutela. La problematica principale resta quella della carenza e della bassa produzione nazionale presso lo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze, alla quale si aggiunge la mancanza di medici prescrittori e altre problematiche come quelle della patente per chi fa uso di Cannabis.Continua a leggere

Cannabis - se light non è droga : una sentenza del tribunale di Ancona riapre il caso : "Se il THC è inferiore a 0,5 l'effetto stupefacente non c'è". Sulla base di questa consulenza tecnica i giudici del Riesame...

Ecco perché la Cassazione ha deciso di vietare la vendita di Cannabis light : (foto: Claudio Furlan/ LaPresse)Si torna a parlare della sentenza della Cassazione che lo scorso 30 maggio ha stabilito che vendere prodotti derivanti dalla cannabis light è un reato. Secondo i giudici della Corte, che poche ore fa hanno depositato la sentenza, questa attività è illecita indipendentemente dal contenuto di Thc (il principio attivo) della merce, poiché rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti ...

«Sempre reato vendere Cannabis light» La Cassazione chiarisce i divieti Che cosa cambia con questa sentenza : Depositate le motivazioni del verdetto di maggio: resine, olio e infiorescenze sono proibite anche se il contenuto di thc è sotto lo 0,6%, Consentiti solo cosmetici, prodotti alimentari o altri derivati

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla Cannabis light : È "illecita" la "cessione", la "messa in vendita", la "commercializzazione al pubblico" a "qualsiasi titolo" di "foglie, infiorescenze, olio e resina" derivati dalla coltivazione della cannabis light. Lo spiega la Cassazione, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 30 maggio, le sezioni unite penali della Corte hanno sciolto il 'nodo' sui derivati della cannabis light, affermando che il commercio di questi prodotti rientra nella ...

Cannabis light - rivenditori contro sentenza della Cassazione che vieta commercio : “Andiamo avanti” : Nonostante l'interpretazione restrittiva della legge 242 del 2016 da parte della Cassazione, negozianti e produttori di Cannabis light non hanno intenzione di fermarsi. Intanto, l'unico modo per risolvere del tutto la situazione, sarebbe quello di un intervento legislativo che possa finalmente fare chiarezza e dare norme certe ai negozianti.Continua a leggere

"La Cannabis è illegale - anche se light" : le motivazioni della sentenza della Cassazione : Le Sezioni Unite hanno depositato le motivazioni della sentenza dello scorso 30 maggio, che ha messo fuorilegge i derivati...

Cannabis - per la Cassazione venderla è un reato - anche se è light : Secondo la Cassazione vendere Cannabis, anche se light, è reato: secondo le motivazioni della sentenza di maggio sul tema, non va verificata la percentuale del principio attivo, ma il fatto che comporti quello che viene definito un "effetto drogante". Il divieto, quindi, si applica anche per oli e inflorescenze con un Thc inferiore allo 0,6.

Cannabis light "Venderla è illegale"/ La Cassazione : "Non conta il livello di Thc" : Cannabis Light, la sua vendita è illegale, come stabilito dalla Corte di Cassazione: non conta il livello di Thc presente al suo interno