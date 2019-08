Ancelotti | “De Laurentiis l’unico presidente che mi abbia rispettato Ibra? Gratis lo

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Questa serasarà ospite della serie Sky condotta da Paolo Condò: “Mister Condò – Gli allenatori si raccontano“. Spuntano alcune dichiarazioni in anteprima del tecnico napoletano. Il mister ha parlato dihimovic “Certo che prenderei. Dovrebbe venire con un po’ di sconto. Magari anche”. Sul calcio italiano: “La violenza, l’insulto, fanno parte solo del nostro calcio. Non c’è più da nessun’altra parte. Siamo diventati antichi, ci dobbiamo modernizzare. Probabilmente chi è sempre stato in Italia lo considera una cosa normale, ma non è più normale da nessun’altra parte”. Su De: “E’ uno dei pochi presidenti che ha grande rispetto del mio lavoro: chiede informazioni, ma senza mai mettere la propria voce nelle scelte. Gli piace ascoltare ma si ferma lì e poi è un grande ...

