A Venezia Polanski è da Leone d' oro e chissà se Lucrecia Martel se ne accorgerà

J’accuse di Roman Polanski conquista Venezia 76 - l’affare Dreyfus diventa spy story dai toni attuali (recensione) : Un inno all’onore e all’integrità, J’accuse di Roman Polanski è un’elegante rivisitazione di un caso politico che ha scosso la Francia tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo. Lo scandalo creò scalpore e alimentò le successive crisi all’interno del governo francese, che sarebbero culminati con la Prima Guerra Mondiale. A 86 anni, il regista polacco, capace da sempre di dividere le masse, regala un’elegante rivisitazione ...

Venezia - il “J’accuse” di Roman Polanski : una bellissima pellicola sull’affare Dreyfus : Il regista franco polacco, assente al Lido, non ha reagito alla dichiarazione di Martel. Il film è rimasto in gara ed è una bellissima pellicola in costume che racconta l'affare Dreyfus che è lo scandalo giudiziario francese più importante del 19esimo secolo: la storia di un tenente ritenuto ingiustamente spia dei tedeschi. Un manifesto di chi si sente perseguitato, con cui Polanski ha parlato anche di sé

Venezia applaude "J'Accuse" : l'Affaire Dreyfus è come l'Affaire Polanski? : L’”Affaire Dreyfus” come “Affaire Polanski”? C’è un corto circuito dichiarato tra il magnifico film in concorso al Lido, “J’accuse – L’ufficiale e la spia” (titolo dalla lettera pubblica di Emile Zola sull’”Aurore”) e la persecuzione privata di cui l’ottantaseienne regista da oltre quarant’anni si sente bersaglio. Oggi in sala la Presidente ...

Venezia - il film di Polanski è un poderoso esempio di vero cinema - : Serena Nannelli La nuova opera del controverso e geniale regista ricostruisce uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia, il primo ad avere risonanza mediatica e a dividere l’opinione pubblica. Il film con cui Roman Polanski è in concorso a Venezia, "J'Accuse - L’ufficiale e la spia”, è probabilmente ciò che s'intende per quintessenza del cinema, quello puro e immortale. Dare a quest'opera la meritata attenzione comporta il ...

Mostra del Cinema di Venezia - J’accuse è una bomba cinematografica e Roman Polanski è tornato : Roman Polanski è tornato. Fisicamente assente al Lido, sgancia una bomba Cinematografica che non lascia indifferenti. J’accuse, sul celeberrimo caso Dreyfus, in Concorso a Venezia 76, è il film che ti aspetti da lui nell’evo del #MeToo. Chiaro, il mantra di queste ore in laguna è quello di separare l’artista dall’uomo. Ed è quello che faremo nelle prossime righe recensendo il film. Però anche Polanski, accidenti, ti gira un filmone intrigante e ...

Mostra del Cinema di Venezia. Polanski e Martone conquistano il Lido - : Luigi Mascheroni Il film sulla giustizia ingiusta di Polanski e il “sindaco della Camorra” di Martone conquistano il Lido Cinema Mostra del Cinema di Venezia ?

Mostra del Cinema di Venezia - show di Luca Barbareschi nella conferenza stampa del film di Roman Polanski : ecco cosa è successo : Esulta a braccia alzate. Chatta come un matto. Scatta selfie dal palco delle conferenze stampa come un bambino. Si mette a telefonare davanti a duecento giornalisti e viene redarguito dal personale di servizio del Festival di Venezia. Il mattatore di oggi al Festival di Venezia non è il premio Oscar Jean Dujardin, ma il tarantolato Luca Barbareschi. Esagitato, scalmanato, irrefrenabile. Camicione bianco aperto sul petto, barbone sale e pepe, ...

Bufera su Polanski a Venezia - la regista Martel : "Non voglio alzarmi e applaudirlo" : E' polemica al Festival per la presenza del regista polacco su cui pende un mandato di cattura Usa per aver avuto un...

Venezia 76 - la protesta della presidente di giuria Martel : «Alla cena di Gala di Polanski non ci sarò» : La 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia non è ancora iniziata, ma già esplodono le prime polemiche. «Non ci sarò alla cena di Gala di Polanski per non...

Venezia - la presidente di giuria Lucrecia Martel : “Non andrò alla cena di gala di Polanski” : Si accende il dibattito su “J'accuse” e sulle quote rosa. La regista argentina: «Rappresento molte donne che stanno lottando su temi di questo tipo e non vorrei essere in sala e applaudire». Poi aggiunge: «Non sono in alcun modo contraria alla presenza del suo film in concorso»

Venezia 76 - la presidente di giuria contro Roman Polanski : “Non voglio alzarmi in piedi e applaudirlo” : “Non andrò alla serata di gala in onore di Roman Polanski, ma è giusto che il suo film sia in concorso a Venezia”. A tuonare contro il regista di Rosemary’s baby è la regista argentina Lucrecia Martel, presidente della giuria del Festival di Venezia 2019. Durante la conferenza stampa di presentazione delle giurie Martel ha spiegato la motivazione della sua assenza all’imminente serata di gala per Roman Polanski e per il suo ultimo film J’accuse, ...

