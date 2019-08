«The Aeronauts» | Eddie Redmayne e Felicity Jones tra le nuvole

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) Una coppia di attori già collaudata, una storia vera, ambientazione ottocentesca e una sfida appassionante: sono questi i principali ingredienti di The, interpreti de La Teoria del Tutto nel 2015, che valse a lei la nomination e a lui l’Oscar, sono tornati a lavorare insieme nella pellicola diretta da Tom Harper, già regista del film musicale Wild Rose e di alcuni episodi di serie come Peaky Blinders, Guerra e Pace. A monte del progetto di raccontare l’impresa oltre ai limiti del duo costituito da un meteorologo e una pilota di mongolfiere, c’è Amazon Prime Video, che ha appena rilasciato il primo trailer della pellicola scritta da Jack Thorne (Wonder). Per ora, infatti, è noto solo che Thesarà distribuito nei cinema americani il prossimo 6 dicembre, per poi sbarcare definitivamente su ...

