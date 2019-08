Perù | scoperti in una fossa comune i resti di 227 bambini sacrificati alle divinità Chimú

Fonte : fanpage

(Di venerdì 30 agosto 2019) I corpi di 227 vittime, di età compresa tra i 5 e i 14 anni, sono stati rinvenuti nei pressi della città costiera di Huanchaco, a nord della capitale Lima, in. Si ritiene che i bimbi siano statioltre cinque secoli fa.

infoitestero : Scoperti in Perù i resti di un sacrificio di bambini - Lellacaroni : RT @anto_vallini: Scoperti in Perù centinaia di cadaveri di bambini Chimù (un popolo precolombiano) sacrificati agli dei per ottenere un cl… - notizieoggi_com : In Perù sono stati scoperti i resti di un altro grande sacrificio rituale di bambini- -