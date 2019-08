Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 30 agosto 2019) Non è un nodo che verrà affrontato nelle prossime ore. Ma una volta messo in carreggiata il governo - con il necessario ritorno di Giuseppeal Quirinale che scioglierà la riserva e porterà con sè la lista dei ministri - quello dei numeri a Camera e soprattuttosarà "il" nodo. Perchè senza ottenere la fiducia del Parlamento non si va da nessuna parte. Si dovrà, con ogni probabilità, aspettare la fine della prossima settimana o tutt'al più l'inizio della successiva perchè il "governo di novità" affronti il test del voto parlamentare per la fiducia. Ma già, delineata la maggioranza Pd-M5s, gli sherpa dei due partiti politici azionisti principali del nuovo esecutivo hanno iniziato a guardare ildeia Camera e.Dal secondo giro di consultazioni al Quirinale sono emersi gli orientamenti dei partiti rispetto al governo dei "giallorossi": Leu chiede la ...

ilfogliettone : Pallottoliere Senato, 175 voti per il Conte bis. Con incognite - - kolorenero : Chi tradirà il popolo italiano sarà poi punito. Italiani, ricordatevelo. Pallottoliere Senato, 175 voti per il Con… - ivanacristofane : RT @magicaGrmente22: Pallottoliere Senato, 175 voti per il Conte bis. Con incognite -