I satelliti per vedere la monnezza

Ondate di caldo - dai satelliti le future mappe per gestirle : sorvolati Regno Unito e Italia per rilevare le temperature in una missione ESA-NASA : Si lavora a nuovi satelliti in grado di registrare le temperature della superficie terrestre per ottenere mappe ad altissima risoluzione, utili a gestire anche le Ondate di calore come quelle che in giugno hanno colpito Italia ed Europa. Il progetto sta nascendo grazie alla collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la NASA. Su alcune aree Italiane e britanniche, è stato sperimentato lo strumento Hytes, realizzato dal Jet ...

La Francia costituirà una forza armata spaziale per difendere i satelliti : Dopo gli Stati Uniti, anche la Francia punta alla creazione di unità militari spaziali. A darne annuncio è stato il presidente Emmanuel Macron, che in un discorso alle forze armate tenuto alla vigilia della Festa nazionale francese, ha rivelato la prossima creazione di reparti specializzati nella protezione dei satelliti del Paese. Già entro settembre, dunque, l'aeronautica francese potrebbe cambiare nome e diventare l'Armée de l'air et de ...

Amazon lancerà più di 3.200 satelliti per la sua rete internet dello spazio : La corsa verso la costruzioni di un reti internet dallo spazio entra nel vivo e, dopo il lancio dei primi 60 satelliti del progetto StarLink di casa SpaceX, ora è il turno di Amazon. Il colosso di Seattle ha chiesto il permesso alla Federal Communications Commission (Fcc) degli Stati Uniti per il lancio in orbita di 3.236 satelliti come parte del progetto Kuiper. Nella documentazione depositata alla Fcc il 4 luglio, si legge che i satelliti ...

Stellar Project presenta LaserCube - al servizio delle telecomunicazioni per nano e micro satelliti : Una azienda di origine veneta è pronta ad affermarsi nel mercato globale dell’aerospazio al servizio delle telecomunicazioni, ma non solo: è Stellar Project, spin-off dell’Università degli Studi di Padova, operativa nella città del Santo da aprile 2016 e fondata dall’imprenditore Marco Ramadoro e da Alessandro Francesconi, professore associato di Impianti e Sistemi Aerospaziali dell’Ateneo patavino. LaserCube è l’ingegnosa novità che Stellar ...

Amazon : il lancio in orbita dei satelliti per connettere il mondo si avvicina : Le ambizioni di Amazon, la multinazionale statunitense fondata da Jeff Bezos, non si limitano esclusivamente al commercio online, questo è stato ampiamente ribadito negli ultimi anni. Il colosso statunitense continua a investire importanti risorse nello sviluppo di servizi di ogni genere che contribuiscono ad incrementare la popolarità e ampliando notevolmente il business dell’azienda. Una delle più recenti novità svelate da Amazon ...