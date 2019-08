Conte incontra i big a Montecitorio Meloni e Salvini lo snobbano

Consultazioni Conte - oggi incontra Pd e M5S : Ieri il Presidente incaricato si è confrontato con le componenti parlamentari meno numerose. Ha incontrato i rappresentanti altoatesini del Svp, i rappresentanti delle altre autonomie, quelli di +Europa e quelli di Leu. L'unico gruppo ad annunciare (a confermare, in realtà) il suo appoggio al Premier incaricato è stato proprio quello di Leu, che potrebbe anche entrare nel Governo ottenendo la guida di un ministero oltre a qualche ...

Diretta Consultazioni Conte - oggi il Premier incaricato incontra i gruppi parlamentari : Il Premier uscente Giuseppe Conte, convocato questa mattina alle ore 9.30 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha accettato con riserva l'incarico affidatogli dal Capo dello Stato. Già a partire dalle ore 15.20 di questo pomeriggio partiranno i colloqui con i gruppi parlamentari di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica allo scopo di approntare la squadra di Governo che amministrerà il Paese per la restante durata della ...

Di Maio e Zingaretti incontrano Conte a Palazzo Chigi : Dopo il faccia a faccia di oggi pomeriggio, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si troveranno di nuovo a Palazzo Chigi per un nuovo vertice che vedrà anche la partecipazione del premier Giuseppe Conte, il nome che il Movimento 5 Stelle vorrebbe confermare a capo del possibile esecutivo M5S-PD. La presenza di Conte all'incontro lascia immaginare che il Partito Democratico sia pronto ad accettare un Conte-Bis. Zingaretti, dopo aver fatto ritorno ...

Di Maio e Zingaretti incontrano Conte a Palazzo Chigi alle 21 : Dopo il faccia a faccia di oggi pomeriggio, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si troveranno di nuovo a Palazzo Chigi per un nuovo vertice che vedrà anche la partecipazione del premier Giuseppe Conte, il nome che il Movimento 5 Stelle vorrebbe confermare a capo del possibile esecutivo M5S-PD. La presenza di Conte all'incontro lascia immaginare che il Partito Democratico sia pronto ad accettare un Conte-Bis. Zingaretti, dopo aver fatto ritorno ...

Regeni - Conte incontra Al Sisi al G7 : “Cambia il governo - non la nostra voglia di verità”. Il presidente egiziano : “Gli sforzi continuano” : Cambia il governo ma “non verrà meno la determinazione” dell’Italia di far emergere la verità sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore triestino ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A margine del G7 in corso a Biarritz, il premier uscente Giuseppe Conte ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi, al quale ha ribadito la continuità degli sforzi italiani oltre gli imminenti cambiamenti ...

Salvini incontra i genitori dei bimbi uccisi da un suv. Contestato : “Il dolore non è propaganda” : Il Ministro degli Interni ha visitato i genitori di Simone e Alessio D'Antonio, i due bambini travolti e uccisi da un suv l'11 luglio scorso. Salvini è stato però Contestato appena arrivato in città: "Per noi non si fa propaganda sul dolore di due genitori, non si fa sciacallaggio".Continua a leggere

Salvini a Palazzo Chigi incontra Conte. Possibile vertice a tre con Di Maio : La maggioranza si è spaccata sulla Tav e c’è aria di crisi nel governo. Al Senato è stata approvata la mozione Pd con il sostegno della Lega e del centrodestra

Manovra : domani Conte alle 16 incontra parti sociali su lavoro e welfare : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, a partire dalle ore 16 incontrerà a Palazzo Chigi le parti sociali. Oggetto di questo terzo confronto, riferisce una nota, saranno le “misure per il lavoro e il welfare”. L'articolo Manovra: domani Conte alle 16 incontra parti sociali su lavoro e welfare sembra essere il primo su CalcioWeb.

Giuseppe Conte ha incontrato Ursula von der Leyen a Palazzo Chigi : Per ora solo sorrisi a favore di camera e dichiarazioni piene di buoni propositi. Non trapela ancora granché dell'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha avuto al centro il portafoglio da assegnare all'Italia nell'architettura della nuova Commissione Europea. Per l'ex componente del governo Merkel, impegnata in un tour ...

UE - Conte incontra Von der Leyen a Palazzo Chigi : "Vogliamo un portafoglio economico" : La presidente della Comissione UE Ursula von der Leyen è giunta oggi a Roma per un pranzo di lavoro a Palazzo Chigi col presidente del consiglio Giuseppe Conte in quello che è un incontro mentre le nomine dei vari commissari UE sono ancora in via di definizione.Dopo aver visitato i primi ministri di Germania, Parigi, Madrid e Varsavia, oggi Von der Leyen ha incontrato Conte e il premier italiano sembra aver messo in chiaro la ...

Migranti - Von der Leyen incontra Conte : “Solidarietà non è unilaterale - prevalga umanità” : La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia che presenterà un nuovo patto per le migrazioni e l'asilo comunitario: "È fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale. Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti e anche umane".Continua a leggere

Commissione Ue - Salvini consegna a Conte la rosa di nomi dei possibili candidati. Premier incontra Von der Leyen : Ha chiamato Conte a qualche ora dall’arrivo della presidentessa della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, per comunicare la rosa di nomi come possibili candidati del governo italiano per il ruolo di commissario europeo. Nessuna certezza su quali siano i politici che Matteo Salvini abbia indicato al presidente del Consiglio, ma i nomi che circolano da qualche settimana, dopo il ritiro formale di Giancarlo Giorgetti, restano quelli ...

Inter - Conte lancia la sfida : “saremo noi la sorpresa - gli altri devono preoccuparsi di incontrarci” : L’allenatore nerazzurro ha tracciato un bilancio dell’inizio di stagione, soffermandosi poi sugli obiettivi da raggiungere L’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è iniziata positivamente, l’allenatore nerazzurro è soddisfatto di quanto visto nelle prime settimane di preparazione, compresa la tournée asiatica. AFP/LaPresse L’ex Chelsea non perde occasione per martellare i propri giocatori ...

Manovra - Conte incontra le parti sociali : “Cominciano i lavori”. M5s propone taglio del cuneo fiscale di 4 miliardi. Lega : “Non basta” : “Oggi cominciamo ufficialmente i lavori preparatori per la Manovra economica“. Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha invitato a Palazzo Chigi le parti sociali per ascoltare e presentare le dichiarazioni di intenti del governo. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la convocazione delle parti sociali da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che infatti non è presente al tavolo con il premier, mentre ...