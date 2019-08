Boeing | United Airlines lascia a terra 737 Max fino al 19 dicembre

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) Washington, 30 ago. (AdnKronos/Dpa) – La compagnia aerea Usaha comunicato oggi che non farà volare i suoiMax 737al 19, un mese in più del previsto, cosa che comporterà la cancellazione di quasi 4mila voli. La compagnia ha comunicato che cancellerà circa 93 voli al giorno in novembre e circa 96 al giorno ina causa della proroga dello stop al velivolo. La serie 737 Max è statata anel marzo scorso, dopo due disastri che hanno coinvolto il modello Max 8, uno in marzo in Etiopia che ha ucciso 157 persone e un altro in Indonesia nell’ottobre 2018, che ha causato 189 morti. Le cause degli incidenti sono legate apparentemente ad un malfunzionamento del software. L’aeroplano, punta di diamante della, è rimasto a, e non è chiaro quando i regolatori daranno il via libera perché torni a volare. L'articolo ...

