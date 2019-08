US Open – Wawrinka piega Chardy | Medvedev ha la meglio su Dellien | entrambi avanti in 4

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Stanbatte, Daniilha lasui tennisti si impongo in 4 set e accedono ai sedicesimi finale degli USStane Daniilaccedono ai sedicesimi di finale degli US. Vittoria in 4 set per: il tennista svizzero hato senza troppi problemi il francese Jeremy(74 ATP) con il punteggio di 6-4 / 6-3 / 6-7 (3-7) / 6-3; il russo ha avuto lasu Hugo Delline (84 ATP) con il punteggio di 3-6 / 5-7 / 7-5 / 3-6. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo USha lasuin 4 set SPORTFAIR.

Eurosport_IT : BRAVISSIMO! ????????? #Sinner #USOpen #ProudOfYou #EurosportTENNIS - Ubitennis : US Open: Zverev, altro quinto set ma piega Tiafoe. Wawrinka e Medvedev in quattro - ticinonews : US Open, vittoria alla distanza per Stanislas Wawrinka -