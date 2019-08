Piano quasi perfetto | lascia l’albergo senza pagare ma viene incastrato da un piccolo ma

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Una dimenticanza che gli è costata cara a Stephen Evans, un imbianchino di 29 anni, che aveva deciso di fare il furbo, soggiornando in un albergo di lusso e poi scappando via. L’uomo aveva deciso di pernottare in un albergo a Llandudno una località marittima del Galles. L’uomo era riuscito a dichiarare alun nome e un indirizzo falso e poi, dopo tre gironi di soggiorno, era fuggitoil conto. Il conto era di circa un centinaio di sterline. Il ragazzo era sicuro di averla fatta franca ma non aveva fatto i conti con il suo spazzolino. L’uomo, inavvertitamente, avevato il suo spazzolino nel bagno della stanza daldove aveva pernottato per tre giorni. La polizia è riuscita a estrarre il dna dalle setole dello spazzolino. In pochissimi minuti, inserendo i dati del Dna, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità ...

shantykharma : @Massimi12446519 @LaRoRy1 Non sposti l'oggetto del contendere con la semantica piddina (minorenni) No, stando a qu… - jmorat : RT @martacagnola: ma cosa ne sapete delle corse sulla Paullese, dei trattori che vanno piano, dei semafori rossi, dei tramonti sui campi, d… - martacagnola : ma cosa ne sapete delle corse sulla Paullese, dei trattori che vanno piano, dei semafori rossi, dei tramonti sui ca… -