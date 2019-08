M5s | il voto su Rousseau fa parte di “valori democratici che non barattiamo Hackeraggio

Conte ha avviato i colloqui LIVE VIDEO |M5s : il voto degli iscritti non è barattabile : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".

Vittorio Feltri e l'inciucio di Pd e M5s : "Ennesimo imbroglio ai danni degli italiani che sognavano il voto" : Perfino i ciechi e i sordi, forse anche i deficienti, hanno capito l' antifona: l' erigendo governo obbedisce all' esigenza di evitare elezioni anticipate che sotterrerebbero i grillini nell' indifferenza se non nel disgusto. Essi si presentarono sulla scena politica al grido di vaffanculo e indossa

Rousseau - M5s diviso. Bugani : «Il voto in piattaforma ci sarà». Conte d'accordo : Bufera per il voto su Rousseau annunciato da Luigi Di Maio per dare il via libera al Conte bis. Se per Andrea Orlando del Pd è "inaccettabile perché rischia di impattare sulla...

Governo M5s-Pd : trattativa in corso - cosa cambia il voto su Rousseau : Governo M5S-Pd: trattativa in corso, cosa cambia il voto su Rousseau Governo M5S-Pd: uno degli argomenti più dibattuti in queste che appaiono come ore decisive nella trattativa per la nascita del nuovo esecutivo riguarda la scelta dei vertici del Movimento 5 Stelle di sottoporsi al giudizio della base tramite la piattaforma Rousseau rispetto alla alleanza col Pd e con LeU. In maniera molto esplicita il capo politico Luigi Di Maio ha ...

Crisi di governo - M5s : voto su Rousseau - Conte d’accordo Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» Pd : stasera nome premier. Calenda lascia : I pentastellati chiedono che il patto sia avallato dagli iscritti tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». Il Pd dà mandato a Zingaretti per la trattativa. Delrio: oggi il nome, poi sarà una strada lunga

Voto su Rousseau - i parlamentari M5s sfidano Di Maio : 'Lo ritiri’ : “Gli iscritti al M5S hanno e avranno sempre l’ultima parola”. Con queste parole Luigi Di Maio aveva intitolato il post pubblicato sul Blog delle Stelle nella serata di martedì 27 agosto, per comunicare l’intenzione di delegare agli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau la decisione definitiva sulla formazione del nuovo governo insieme al Pd. Una scelta che sembra in linea con le precedenti scelte compiute dai pentastellati, ma che, ...

Giorgia Meloni a Sergio Mattarella : "No al governo Pd-M5s e al patto della poltrona. Torniamo al voto" : "Abbiamo ribadito una posizione chiara e semplice: l'unico sbocco della crisi è lo scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne". Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica parla ai giornalisti: "Abbiamo chiesto a Sergio Mattarella di valutare questa eventualità anc

Crisi di governo - M5s : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

