I ghepardi rischiano l’estinzione a causa dei super ricchi | felini esposti come status

Fonte : scienze.fanpage

(Di giovedì 29 agosto 2019) Un'inchiesta giornalistica condotta dalla CNN in collaborazione con il Cheetah Conservation Fund (CCF) ha fatto emergere un losco traffico di, acquistati al mercato nero online daiper essere mostratiunosymbol. Fino a 300 cuccioli vengono catturati ogni anno nel Corno d'Africa, per essere rivenduti principalmente nei Paesi della penisola arabica. Con questi ritmi iselvaticidi sparire dalla regione in due anni.