Governo | Mulè | ‘M5S-Pd pagheranno caro scempio politico’

Renzi : Governo? non mi impicco alle formule : Renzi, Governo? "Non mi impicco ad una formula o l'altra. Per me la priorità è portare a casa l'abbassamento delle tasse ed evitare che l'Italia.

Governo : Mulè - ‘prontissimi a elezioni - Berlusconi garante in Europa’ : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Ci sono voluti quattordici mesi per capire che l’Italia era prigioniera di un Governo instabile, pavido e inaffidabile. Non è mai troppo tardi, ma nel frattempo si sono consumati errori gravissimi ai quali va posto rimedio al più presto. Nessuno deve convincerci della necessità di tornare rapidamente alle urne: lo dicevamo un anno fa mentre per il Paese iniziava l’incubo del Governo ...

Crisi di Governo - Mulé (FI) : “M5s disposti a tutto per la poltrona - anche ad accordo con Pd” : “I 5 stelle sono disposti a tutto pur di manterere la poltrona. Da loro mi aspetto di tutto, anche un’alleanza col Partito democratico“. A dirlo, il portavoce di Forza Italia alla Camera, Giorgio Mulé, intervistato a Radio Cusano Campus all’indomani dell’apertura, da parte di Matteo Salvini, della Crisi di governo. Audio Radio Cusano Campus L'articolo Crisi di governo, Mulé (FI): “M5s disposti a tutto per la ...

Governo : Mulè - ‘vogliamo elezioni’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Anche se Di Maio affiderà alla Piattaforma Rousseau qualche finto voto su Toninulla e rimpasto (la poltrona non la vogliono mollare altrimenti avrebbero potuto votare contro la fiducia al Sicurezza bis) la crisi di questa ridicola e incompatibile maggioranza è la prova che non si governa sul precipizio di un compromesso al ribasso: la decrescita pentastellata è incompatibile con l’Italia oltre ...

