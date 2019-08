US Open – Federer lascia un set a Dzumhur | poi lo travolge in rimonta

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Rogersi impone su Damirnei trentaduesimi di finale degli US: il tennista svizzero ha bisogno di 4 set per battere il numero 99 al mondo Dopo averto un set al giovane Nagal, Rogerè costretto ad arrivare al quarto set anche contro Damir. Continua il cammino ‘stentato’ dello svizzero che stacca il pass per i sedicesimi di finale degli USdopo 2 ore e 23 minuti di partita, ritrovandosi sotto di un set (3-6) alla mezz’ora, per poi concentrarsi ed elevare il livello del suo tennis firmando una nettanei 3 set successivi (6-2 / 6-3 / 6-4). Nel turno successivoaffronterà il vincitore del match fra Evans e Pouille. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo USun set a, poi loin...

