Messico | strage in un bar | 26 morti e 11 feriti durante un attacco armato con le molotov

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Forse una vendetta o una spedizione punitiva. Di certo un massacro nel quale si contano 26 persone morte quello avvenutouncontro un bar nella città costiera meridionale di Coatzacoalcos, nello stato di Veracruz, in. Laè avvenuta intorno alle 22 ora locale di martedì al nightclub Caballo Blanco, dove tra le cinque e le sei persone sono arrivate a bordo di diversi furgoni e hanno lanciato bombenel locale, dopo aver sparso carburante, per appiccare il fuoco all’interno del locale. Secondo le prime ipotesi delle autorità messicane, il massacro è stato una vendetta tra due gruppi rivali o una spedizione punitiva per il rifiuto dei proprietari del locale di pagare il pizzo. Il governatore di Veracruz, Cuitláhuac García, ha annunciato che è già stato identificato uno dei presunti responsabili, Ricardo “N”, alias “La ...

