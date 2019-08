Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) È un mistero la scelta di “La vérité” (“Le verità” in italiano, esce il 3 ottobre) di-eda Hirokazu come film di apertura di Venezia 76.-eda è un grandissimo autore giapponese, Palma d’oro a Cannes l’anno scorso con “Un affare di famiglia”. Ma a volte i trionfi sono cattivi consiglieri, ti aprono nuovi orizzonti ma a rischio. Girando per la prima volta in Occidente, con un cast all-star e una grande produzione francese,-eda confeziona un kammerspiel dignitoso, ben scritto, ben recitato, ma vecchio. Un incidente del genere era accaduto ad Asghar Farhadi col suo “Tutti lo sanno”, altra apertura di festival sottotono, a Cannes però. Catherine, Juliette Binoche, Ethan Hawke, e poi Ludivine Sagnier, Manon Clavel... per un regista una squadra del genere è un ...

HuffPostItalia : La Deneuve in versione Kore-eda sembra una serie di Netflix - globalistIT : -