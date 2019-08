Trattativa M5S-Pd continua | ma la strada è in salita

PENSIONI - LAVORO/ E gli altri temi assenti nella Trattativa Pd-M5s : Non è ancora chiaro se Pd e M5s formeranno una maggioranza di Governo, né quali siano le loro intenzioni in tema di LAVORO e PENSIONI

Nicola Zingaretti se la ride : "La Trattativa è partita - sono ottimista". La grande balla su Pd e M5s : "Io penso che l'accordo parta dal confronto di idee e contenuti ma ripeto, io penso e sono ottimista di poterlo costruire, siamo sulla strada giusta". Nicola Zingaretti, fuori dalla sede del Nazareno, affronta i giornalisti con il sorriso sulle labbra. Il segretario del Pd è qualcosa in più che otti

Trattativa in salita M5S-PdNessun incontro tra capigruppo : Formalmente il no di Zingaretti ad un Conte bis resta, ma non si tratterebbe piu' di una posizione granitica. Quel no potrebbe trasformarsi in un si' se arrivassero dei segnali di discontinuita' dal Movimento 5 stelle sulla composizione del governo. Ovvero se M5s cambiasse alcuni 'interpreti' che hanno governato con la Lega cadrebbe il veto Segui su affaritaliani.it

Governo ultime notizie : M5S “Conte unico nome” - Trattativa a rilento : Governo ultime notizie: M5S “Conte unico nome”, trattativa a rilento Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto celerità e responsabilità. L’unica maggioranza politica che sembra possa far andare avanti questa XVIII legislatura è quella composta da M5S e PD. I due leader, Di Maio e Zingaretti, hanno cominciato a parlare di temi, mostrando una certa convergenza sulla tutela dell’ambiente e l’investimento in ...

Travaglio esulta : ‘Trattativa M5S-Pd ci ha liberato da onnipresenza ossessiva di Salvini’ : Ultime ore di trattativa tra M5S e Pd per cercare di stringere un accordo che permetta di dare vita ad un nuovo governo. Un esecutivo giallorosso al posto del morente gialloverde, come è stato già ribattezzato dalla stampa. La distanza tra i due movimenti politici, però, anche se non sembra incolmabile, è ancora molta. Il tema del contendere è soprattutto quello del nome del nuovo Presidente del Consiglio. Secondo Luigi Di Maio e i suoi non ci ...

Dal premier ai ministeri chiaveTrattativa in salita M5S-Pd. I nomi : Formalmente il no di Zingaretti ad un Conte bis resta, ma non si tratterebbe piu' di una posizione granitica. Quel no potrebbe trasformarsi in un si' se arrivassero dei segnali di discontinuita' dal Movimento 5 stelle sulla composizione del governo. Ovvero se M5s cambiasse alcuni 'interpreti' che hanno governato con la Lega cadrebbe il veto Segui su affaritaliani.it

Governo - l’ultimo giorno per la Trattativa Pd-M5s : le mediazioni per formare il Conte 2 e convincere Mattarella : Sta per scadere il tempo. Fra 24 ore il presidente della Repubblica inizierà il secondo giro di consultazioni e i partiti, Movimento 5 stelle e Partito democratico prima di tutti, dovranno dire se hanno un’alternativa alle urne a novembre. Sono ore decisive per capire se l’accordo che fino a qualche settimana fa sarebbe stato impossibile anche pensare, potrà vedere la luce. Una strada c’è: è in salita come il primo giorno, ma ...

Trattativa in alto mare : Zingaretti tiene su “no” a Conte bis. M5s insorge - “unico nome” : Nicola Zingaretti tiene il punto al termine dell'ennesima una giornata convulsa della crisi di governo agostana. Il segretario dem convoca i giornalisti alle 18 e scandisce che la linea del Pd non cambia e non ci sono alternative al 'niet' sul bis di Giuseppe Conte. La "discontinuita'" che Zingaretti pretende dai 5 stelle per dar vita a un esecutivo con il Movimento passa necessariamente da un "cambio di persone". E il numero uno del Pd lo ...

La Trattativa tra M5s e Pd è una battaglia. Sul nome di Conte : Nicola Zingaretti tiene il punto al termine dell'ennesima una giornata convulsa della crisi di governo agostana. Il segretario dem convoca i giornalisti alle 18 e scandisce che la linea del Pd non cambia e non ci sono alternative al 'niet' sul bis di Giuseppe Conte. La "discontinuità" che Zingaretti pretende dai 5 stelle per dar vita a un esecutivo con il Movimento passa necessariamente da un "cambio di persone". E il numero uno del Pd lo ...

Crisi di governo e Trattativa M5s-Pd - gli analisti finanziari scommettono sul voto anticipato : Gli analisti di mercato scommettono sul voto anticipato. Per Goldman Sachs il governo giallo-rosso non è «lo scenario base»: «più probabile» il ricorso alle urne. Oxford Economics è più ottimista sul governo Pd-M5S ma, dice, durerebbe meno di un anno. Rabobank sottolinea che M5S nasce come «specific

Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la Trattativa : la trincea M5s e le resistenze del Pd. Che prova la carta Fico : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...

Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la Trattativa : la trincea M5s e le resistenze del Pd (Zingaretti e Gentiloni in testa) : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...

Trattativa M5S - Pd - governo giallorosso appeso a un filo : "Basta furbizie" : Venerdì sera un colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo...

David Sassoli - la mazzata sul M5s : "Gli anti-europeisti - alla fine...". Dal Pd sabotano la Trattativa? : Da David Sassoli arriva una involontaria mazzata sulla trattativa tra Pd e M5s. Ospite del Meeting di CL a Rimini, il dem neo-presidente dell'Europarlamento entra a gamba tesa sulla crisi di governo tra Lega e grillini: "Chi pensava di dividere l'Europa, in realtà si è accorto che gli europeisti han