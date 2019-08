Nuova strage nel Mediterraneo | Alarm Phone | “Molti migranti morti in un naufragio in

Migranti - barca capovolta davanti alla Libia - si teme Nuova strage in mare con 100 vittime : Il call center per i Migranti Alarm Phone sul proprio account Twitter ha detto di aver saputo "ieri da un pescatore di una nave andata a picco al largo della Libia". L'uomo ha riferito di aver tratto in salvo tre persone e di aver visto molti cadaveri. I sopravvissuti hanno detto che sul barcone c'erano 100 persone.Continua a leggere

Dopo la strage di Christchurch riconsegnate 10mila armi in Nuova Zelanda : In risposta agli attentati di Christchurch, la Nuova Zelanda cerca di arginare la detenzione di armi. In un mese dall’attuazione del bando, la polizia ha recuperato 10 mila armi da fuoco. A riportarlo sono fonti ufficiali, precisando che il programma di riacquisto è stato lanciato a metà luglio. La polizia ha effettuato 90 operazioni di raccolta, prendendo possesso di 10.242 armi insieme ad altre 1269 sotto ...

Strage Bologna - proposta di legge di FdI per istituire una Nuova commissione d’inchiesta : “Visti gli atti secretati - la verità è un’altra” : “Abbiamo visto gli atti secreti, la verità è un’altra”. Lo dicono alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia, riferendosi agli atti secretati della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, annunciando una proposta di legge per istituire una commissione bicamerale d’inchiesta su dinamiche e connessioni del terrorismo interno e internazionale con la bomba alla stazione e le relative attività dei servizi segreti italiani ed ...

Morta la mamma - gravissimo il figlio 11enne : ogni giorno una Nuova strage : Tragedia sulla strada a Palestrina, in provincia di Roma, dove una donna è Morta e suo figlio di 11 anni è rimasto ferito gravemente. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 29 luglio. Secondo le informazioni apprese erano circa le 12.30, l’auto con a bordo la 33 enne e il bimbo 11 , entrambi di nazionalità romena, stava transitando lungo via Pedemontana Seconda, all’altezza del civico 156, quando è rimasta coinvolta ...