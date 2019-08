Così la Disney si mobilita per contrastare il dominio di Netflix e Amazon nello streaming

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Il 12 novembre 2019 è una data che segna un punto di svolta epocale nel mercato audiovisivo. È il giorno in cui negli Stati Uniti viene lanciato+, servizio indellache, secondo le stime di molti analisti, può devastare il mercato dominato al momento daPrime. Nel primo semestre del 2020 è previsto l’arrivo in Europa e in Italia. A disposizione tutti i contenuti legati al mondoe Pixar oltre a quelli Marvel e Star Wars. Il costo è di 6,99 dollari al mese.I punti di forza sono tanti anche alla luce dell’acquisizione della 21st Century Fox di qualche mese fa. Vuol dire che tutto ciò che è stato prodotto cinematograficamente e televisivamente da FOX e National Geographic sarà, alla conclusione degli accordi di distribuzione in essere con altri player, gestito come meglio ...

