100 domande per rompere il ghiaccio al primo appuntamento

Fonte : dilei

(Di martedì 27 agosto 2019) È ile lui (o lei) ti piace tantissimo. Non ci speravi più in questo rendez-vous, quando, all’improvviso, si è illuminato lo schermo del tuo smartphone e ti è arrivata la proposta per un aperitivo informale, un drink easy davanti a un tramonto o in centro città, tra il traffico che scorre veloce. Pensi che sia scattato il colpo di fulmine ma, in fondo, lo conosci solo da poche settimane. La chimica c’è, ma è sufficiente per capire se è la persona giusta? Sicuramente no. Le sensazioni dettate da Cupido sono le più viscerali e immediate, ma entrambi vi dovrete conoscere meglio, durante ile gli (eventuali) successivi appuntamenti, per capire se siete adatti a stare insieme. Ecco allora una lista di 100, originali e simpatiche, da fare alperile conoscere meglio la persona che si ha di fronte. 100da fare al ...

IlConteIT : RT @ero856: @cacioman @lievemente @MassimGiannini @GiuseppeConteIT Non risponde alle domande? Perché secondo te erano domande o provocazion… - ero856 : @cacioman @lievemente @MassimGiannini @GiuseppeConteIT Non risponde alle domande? Perché secondo te erano domande o… - CciaaMarTir : RT @CciaaMarTir: Prorogati al 30 settembre i termini per le domande di iscrizione al Registro delle imprese storiche italiane. Si tratta di… -