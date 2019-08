Zingaretti a Di Maio | ' Discontinuità su nomi governo' | base M5S in crisi per intesa col PD

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019)e Dicontinuano a lavorare senza sosta per un'dida certificare di fronte al Presidente della Repubblica, ma a 24 ore dal nuovo (e ultimo) giro di consultazioni al Quirinale non mancano segnali di tensione tra i M5S e PD. Se la“dem” non sembra soffrire l'idea di un avvicinamento al Movimento di Grillo e Casaleggio, lo stesso non si può dire per attivisti e simpatizzanti 5 stelle, in buona parte scettici se non del tutto contrari all'ipotesi di accordo con gli ex nemici Renzi e Boschi.e Ditrattano, ma il M5S si spacca Sono stati giorni difficili, per il gruppo dirigente pentastellato, quelli seguiti all'ufficiale annuncio del tentativo di proseguire la legislatura con una diversa maggioranza rispetto alla precedente, rotta in prossimità di Ferragosto dall'iniziativa unilaterale di Matteo Salvini non senza il colpo di scena del ritiro ...

petergomezblog : Telefonata con Zingaretti, Di Maio ribadisce la linea. “Tutto il M5s è leale a Conte, è il nostro unico nome”. Da G… - TgLa7 : Telefonata tra Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Di Maio ha ribadito di non accettare alcun veto… - petergomezblog : Governo, Telefonata con Zingaretti, Di Maio ribadisce: “M5s leale a Conte, nostro unico nome”. La risposta è ancora… -