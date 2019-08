US Open – Lorenzi tiene alto l’orgoglio italiano | l’azzurro stende il giovane Svajda in 5

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Il tennista azzurro vince la maratona contro ilamericano, superandolo al quinto set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4, 6-7, 6-2 Paoloè fin qui l’unicoa staccare il pass per il secondo turno degli US, ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. Quanta fatica però per l’azzurro per avere la meglio sulamericano, sconfitto dopo una maratona di quattro ore e ventiquattro minuti con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4, 6-7, 6-2. Una partita infinita, risolta dacon un grandissimo quinto set, utile a chiudere i giochi dopo un equilibrio durato ben quattro parziali. Nel secondo turno l’se la vedrà con Kecmanovic, che ha battuto Djere in due set.L'articolo USl’orgoglio, l’azzurroilin 5 set e vola al 2° ...

