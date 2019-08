Reddito di cittadinanza | i nodi aperti | navigator Campania | immigrati e centri impiego

Reddito di cittadinanza - è l'ora del lavoro : cosa succede da settembre : I beneficiari del Reddito di cittadinanza saranno chiamati a presentarsi ai relativi centri per l'impiego: comincia (in...

Reddito di cittadinanza - tra le grandi città Roma ottava e sotto la media : Il Reddito di cittadinanza premia il Sud, e questa non è una sorpresa. Ma i dati dettagliati sulla domande accolte dall?Inps nei quasi ottomila Comuni italiani danno un quadro un...

Reddito di cittadinanza - i navigator campani in sciopero della fame da lunedì : Resta irrisolto il nodo della campania, che non ha firmato la convenzione. Dal 2 settembre partiranno intanto le convocazioni per la ricerca di una occupazione

Reddito di cittadinanza - pagamento di agosto in arrivo : ecco tutti i dettagli sulla ricarica : Reddito di cittadinanza, è in arrivo la ricarica della card da parte di Poste Italiane per il mese di agosto. L'accredito è previsto in questi giorni. E'...

L'errore su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 può scongiurare l'aumento Iva : Un tesoretto da 6-8 miliardi di euro frutto delle minori spese legate alle misure cardine approvate dal governo e maggiori...

Reddito di cittadinanza - il caos e la protesta clamorosa : "Sciopero della fame" : La crisi di governo pesa come un "macigno" sulla seconda fase del Reddito di cittadinanza. Ora scatta la protesta dei...

Reddito di cittadinanza - scatta il “controllo del 5%” : Il ministro del Lavoro Luigi di Maio presenta la card del Reddito di cittadinanza (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Adesso la palla passa ai Comuni. Tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via la fase straordinaria di controlli riguardanti i beneficiari del Reddito di cittadinanza, un piano che passerà in rassegna composizione del nucleo familiare e i requisiti di residenza e soggiorno, per l’occasione affidato al vaglio degli enti ...

Reddito di cittadinanza - scatta il "controllo del 5 per cento" : che cosa succederà : Nei prossimi due mesi ciascun Comune deve necessariamente eseguire i controlli sull'Isee su almeno il 5 per cento delle...

Reddito di cittadinanza : la misura si è incagliata - le politiche attive non partono : Nato come una misura volta a contrastare la povertà e le situazioni di disagio di famiglie e singoli in difficoltà, il Reddito di cittadinanza sembra aver raggiunto i risultati sperati. E siamo solo a qualche mese di attività della misura tanto cara al Movimento 5 Stelle che adesso gioco forza entra nelle trattative per il nuovo governo dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Conte. Il flop della misura è certificato dai numeri ...

Reddito di cittadinanza abolito con nuovo governo? Lo scenario peggiore : Reddito di cittadinanza abolito con nuovo governo? Lo scenario peggiore Con un nuovo governo che ne sarà del Reddito di cittadinanza? La misura, introdotta quest’anno, è stata una delle più discusse assieme a Quota 100, nonostante alcuni l’apprezzino di più rispetto alla nuova pensione anticipata, pur rimarcando la necessità di una revisione che punti maggiormente al rilancio occupazionale, piuttosto che al mero sussidio. Non è un caso che ...

Reddito di cittadinanza - lavora (in nero) con uno stipendio di 1.220 euro e prende il sussidio : Prosegue incessante l'attività di controllo per scovare i furbetti del Reddito di cittadinanza. Due casi nelle ultime ore a...

Reddito di cittadinanza : 7 assegni su 10 irregolari - i dati della Finanza : Reddito di cittadinanza: 7 assegni su 10 irregolari, i dati della Finanza Il Reddito di cittadinanza fa parlare di sé non solo in qualità di misura contro la povertà e di sostegno al Reddito, ma anche per le irregolarità scoperte dopo l’attuazione di alcuni controlli sui beneficiari a rischio. Il tema è stato il primo vero oggetto di scontro dopo la crisi di governo ufficialmente aperta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la ...

Reddito di cittadinanza - perché il lavoro è ancora un miraggio : "Così voglio rendermi utile" : Chi percepisce il sussidio non può ancora lavorare. La riforma dei centri per l'impiego è in alto mare e i Comuni aspettano...

Reddito e pensioni di cittadinanza : 1 - 5 milioni di domande e 400mila respingimenti : Negli ultimi giorni il Reddito e le pensioni di cittadinanza sono finiti al centro di un'accesa discussione tra le principali forze della maggioranza uscente. La crisi di governo ha infatti inasprito le posizioni di Lega e Movimento 5 Stelle, con dichiarazioni che hanno messo in dubbio l'effettiva efficacia dei nuovi assegni di welfare. Ad esprimere tutta la propria perplessità è stato in particolare il Vice Ministro dell'economia di area ...