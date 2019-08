Piacenza | Elisa scomparsa con un amico 47enne La sorella | “Non se ne sarebbe mai andata”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2019) "non se nemai andata da casa volontariamente". Ne è sicura Francesca Pomarelli,di, la 28enne svanita nel nulla a Carpaneto, in provincia di. "Ieri mattina – scrive Francesca su Facebook – mia, ha lasciato la casa dei miei genitori verso mezzogiorno e poi non ha più fatto ritorno. È uscita con un uomo di Carpaneto Piacentino e l’ultima volta che ha mandato un segnale, il suo cellulare agganciava la cella di Cadeo.Mianon simai allontanata da casa propria volontariamente, sono quasi 24 ore che non si ha più notizie, ovviamente abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri, ogni indizio notizia o avvistamento è importantissimo. Se qualcuno dovesse sapere qualcosa mi contatti privatamente o nel caso condividete il post il più possibile, grazie".***Le ricerche dei due, entrambi residenti nel paese ...

