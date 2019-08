Pd e Movimento 5 Stelle | io ti amo e poi ti odio

Antonio Socci : "Sinistra illusa - Sergio Mattarella non tifa per l'accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle" : In queste ore frenetiche - com'era prevedibile - c'è chi prova a tirare per la giacca il presidente Mattarella attribuendo a lui pensieri e progetti propri. Sperando così di "indirizzare" le cose. In particolare c'è chi diffonde l'idea che il capo dello Stato desideri che sia siglato il papocchio Pd

Crisi di governo - a che punto è la trattativa fra Pd e Movimento 5 Stelle : Accantonato il taglio dei parlamentari, su cui appare possibile trovare un accordo, restano due i punti su cui Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio non trovano un accordo: il nome del prossimo Presidente del Consiglio e il ruolo dei ministri uscenti del governo Conte. E la Lega resta sullo sfondo con la carta Di Maio per Palazzo Chigi.Continua a leggere

"Questo Pd dovrebbe solo dire sì ai 10 punti - dire sì a Giuseppe Conte e seguire chi ha una identità e un’idea di Italia del futuro : il Movimento 5 Stelle" : Il Pd dica sì ai 10 punti del M5S e a Giuseppe Conte come premier. A scriverlo, su Facebook, è il socio di Rousseau Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Bologna, il quale avverte: “Noi del voto non dobbiamo avere paura”. “Salvini - dice l’esponente grillino - ci ha follemente cacciati in questa situazione e l’ha fatto come il personaggio della canzone di Vecchioni ...

Pd o Lega - 5Stelle spaccati Le due anime del Movimento : Gianluigi Paragone: "Se si fa una maggioranza col Pd nessuno può contare più sulla mia disponibilità per... Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - parla Francesco D'Uva del Movimento 5 stelle : "Tavolo aperto solo col Pd" : "Non abbiamo ulteriori tavoli, non abbiamo altri tavoli in calendario con altre forze politiche". Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, parla con i giornalisti al termine dell'incontro con il Pd e smentisce le voci su una trattativa parallela dei pentastellati con la Lega d

Napoli e la crisi di governo : nel Movimento 5 Stelle tutti contro tutti : Così tanti i voti presi in Campania e così tante le differenze col Partito democratico che il Movimento CinqueStelle - sia i portavoce eletti che i militanti iscritti - non vuole...

Alessandro Di Battista - il Movimento 5 Stelle disposto a offrirgli una poltronissima per tenerlo buono : Alessandro Di Battista è tra i filoleghisti, ossia quella parte dei grillini pronti a tornare a governare con Salvini. Non dev'essere facile per il politico questo momento, dato che ha costruito la sua carriera sul disgusto per il Pd, partito "merita l'estinzione", diceva mesi fa. E così il Dibba na

Crisi di governo - una sola certezza : il Movimento 5 stelle ha il "pallino in mano" : La Crisi ha tempi stretti. Non si può escludere il fallimento del dialogo M5s-Pd, ed esiste ancora una possibilità che...

Il Movimento Cinque Stelle apre a Pd. Lega rilancia ma la porta sembra chiusa : Il MoVimento M5s apre al dialogo con il Pd: l'assemblea dei parlamentari ha dato, per acclamazione, mandato a Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, rispettivamente presidenti del gruppo Senato e del gruppo Camera, di trattare con i Dem. La Lega oggi rilancia con Matteo Salvini che ha detto di non "serbare rancore" e elogiato Luigi Di Maio che al governo "ha fatto bene", dicendosi disponibile a un governo dei 'si''. Ma le porte dei 5 Stelle ...

Vittorio Sgarbi : "Ho dei sondaggi riservati. Il Movimento 5 stelle sotto il 10 per cento - la Lega sopra il 40" : "Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sono due figure marginali. Il primo è il finto segretario di un partito dominato da Matteo Renzi e il secondo è un povero ragazzo alla guida di un finto partito". Vittorio Sgarbi, ospite de L'aria che tira su La7, rivela gli ultimi dati sui consensi e parla di Di M

Mattarella mette alle strette Pd e Movimento 5 Stelle : premier entro lunedì : Il presidente della Repubblica chiederà a Di Maio e Zingaretti l’esplicita volontà di formare un Governo. Il tempo, secondo il capo dello Stato, stringe: non saranno per questo assegnati mandati esplorativi

Matteo Renzi terrorizza Luigi Di Maio : con lui il Movimento 5 Stelle potrebbe finire peggio che con Salvini : "Beppe, ma davvero ci vogliamo mettere nelle mani di Renzi?". Luigi Di Maio implora il fondatore del Movimento affinché non passino da un Matteo a un altro. Insomma dalla padella alla brace. La questione è tutta qui, passare da un carnefice che politicamente gli ha dimezzato i consensi a uno che pot

Silvio Berlusconi - il veto del Movimento 5 Stelle : così lo vogliono far fuori dal governo istituzionale : Romano Prodi è tornato in carreggiata, proponendo un governo istituzionale raccolto attorno ai partiti che hanno sostenuto Ursula Von Der Layen a Bruxelles. Tra questi c'è anche Forza Italia. Non solo, i grillini sono a conoscenza delle manovre di Gianni Letta (a fianco del Cav) per spingere il nipo

Pierferdinando Casini : "Un governo Pd-Movimento 5 stelle durerà. Colpa dell'arroganza di Matteo Salvini" : "Non avendo la possibilità di aprire una crisi ordinata, Matteo Salvini ha aspettato la chiusura del Parlamento per aprirla. Una scelta inedita nella storia della repubblica", commenta Pierferdinando Casini in una intervista a Il Giorno. Un errore "di quelli che si ricorderanno negli annali" perché