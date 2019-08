Donna muore folgorata mentre fa la doccia

Palermo - il salvavita non funziona : Donna muore folgorata sotto la doccia : folgorata a morte nella doccia: è morta così Giuseppa Saputo, una donna di 78 anni che viveva a Balestrate (Palermo) in una casa di contrada Passerello. Giuseppa stava facendo la doccia...

Gargano : Donna cade dalla barca guidata dal marito e muore annegata : Dramma in mare questa mattina al largo di Foce Varano, in provincia di Foggia, dove intorno alle 10 una donna è morta annegata per cause ancora in via di accertamento. La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da quanto si è appreso la donna sarebbe caduta dalla barca su cui si trovava insieme al marito. L’uomo si è tuffato per salvarla, ma non è riuscito nel suo intento. La coppia, originaria di Foggia, era in vacanza a ...

Aggressione nel Ferrarese : muore una Donna di 34 anni : È morta all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove era stata condotta in gravissime condizioni, la 34enne oggetto di una violenta Aggressione avvenuta, questa mattina, a Copparo in provincia di Ferrara. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita con un corpo contundente da un uomo. I motivi della lite, scoppiata intorno alle 8.30, sono in corso di accertamento. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i ...

Tragedia a Metaponto - Donna muore annegata mentre fa il bagno : Emanuela Carucci Con lei c'era anche la figlia di sei anni, ricoverata in codice rosso con un edema polmonare nell'ospedale "San Carlo" di Potenza. Ad accogersi di loro in mare, un bagnino e un maresciallo dei carabinieri in vacanza È morta annegata mentre faceva il bagno con la figlia di sei anni nelle acque di Metaponto, un Comune in provincia di Matera, nei pressi di "lido Nettuno". Si tratta di una donna di 26 anni di nazionalità ...

Milano - Donna di 54 anni cade dal quarto piano e muore : stava pulendo i vetri del palazzo : È morta dopo un volo di dieci metri dalla finestra di una casa in pieno centro a Milano. La vittima è una donna di 54 anni che lavorava come domestica ed è caduta dal quarto piano di un palazzo vicino al Tribunale. Secondo una prima ricostruzione, stava pulendo i vetri quando, poco prima delle 10, è precipitata. Sul posto sono arrivati polizia e personale del 118, che ha potuto solo constatarne la morte. L'articolo Milano, donna di 54 anni cade ...

Un cane scompare subito dopo il ricovero della sua padrona - la Donna muore ma il gesto del suo amico a quattro zampe rimarrà impresso per sempre : Un cane subito dopo che la sua padrona aveva abbandonato per motivi di salute il suo ranch era scomparso. La donna di chiamava Rosalba Quiroz e fu costretta a abbandonare il suo ranch, a Montemorelos in Messico, perché era gravemente malata. Fu ricoverata in un ospedale distante dal ranch solo 8 chilometri, ma il suo cane, Byron Max, scomparve dal ranch. La donna, dopo 15 giorni d’agonia , morì e il suo corpo fu trasferito ...

Tragedia sul Monte Bianco. Donna precipita e muore - gravissima la sua guida alpina : Una Donna italiana di 40 anni è morta dopo essere precipitata mentre scendeva dall'Aiguille de Marbrées, a 3.500 metri di quota. La sua guida, Gianfranco Sappa è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto è intervenuto il Peloton d'haute montagne della Gendarmerie di Chamonix. La vittima – la cui identità non è ancora stata rivelata – è una Donna italiana, di circa 40 anni. Era una cliente della guida alpina Gianfranco Sappa, "le cui ...

Donna muore durante vacanza nella Repubblica Dominicana - il marito denuncia : “Dalla salma che mi hanno spedito mancano molti organi” : Una Donna è morta per cause mai chiarite mentre era in vacanza nella Repubblica Dominicana, un viaggio organizzato proprio per festeggiare il suo 54esimo compleanno, e, quando la sua salma è stata spedita a casa, nel Regno Unito, il marito ha scoperto che dopo l’autopsia dal corpo della moglie erano sparite molte parti del corpo. A denunciarlo è stato lo stesso Peter Crouch, marito della Donna, che ha denunciato la vicenda ai tribunali ...

A 88 anni muore Toni Morrison : la prima Donna di colore a vincere il Nobel per la letteratura - : Carlo Lanna Toni Morrison era una delle scrittrici di colore più affermate degli ultimi anni, si spegne all'età di 88 anni spiazzando il mondo della letteratura di oggi La notizia è di qualche minuto fa. Si spegne a 88 Toni Morrison, celebre scrittrice statunitense di colore, prima donna a vincere il Premio Nobel per la letteratura. È stata una fonte interna alla casa editrice Knopf a rilasciare il triste necrologio, poi confermato ...

Muore 16enne investito a Ischia. Arrestata una Donna : aveva già travolto e ucciso un carabiniere : Un ragazzo di 16 anni è morto, centrato da un'auto in corsa sulla variante esterna di Ischia. È stato un orribile sabato di sangue, quello che nel pomeriggio di ieri ha falciato...

Genova choc : Donna si lancia dalla ruota panoramica e muore in pieno centro : choc a Genova. Una donna di 51 anni, turista di origini tedesche, è morta questa sera dopo essere precipitata dalla ruota panoramica del porto antico, montata davanti a Eataly. La donna,...