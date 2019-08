Borse. Hong Kong sotto di oltre il 3%

Avvio di segno negativo per le piazze cinesi. La Borsa diha aperto le contrattazioni in forte calo, dopo le affermazioni del presidente Usa, Trump, sulla guerra commerciale con Pechino. Pesano negativamente anche le proteste in corso nell'ex colonia britannica. L'indice composito Hang Seng ha aperto lasciando sul terreno 857,33 punti, pari a -3,27%, ed è sceso a 25.322 punti. In calo anche Shanghai,che cede l'1,6%, e Shenzhen, che segna un ribasso di quasi il 2%.(Di lunedì 26 agosto 2019)