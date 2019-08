Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - Ildeidi Palermo e lasi uniscono all’accorato e preoccupato diFrancesco: “Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in. Preghiamo perché, con l’impegno di tutti, siano doma

TV7Benevento : Amazzonia: Movimento focolari e Missione Speranza e Carità, 'Ci uniamo ad appello Papa'... - zazoomblog : Amazzonia: Movimento focolari e Missione Speranza e Carità ‘Ci uniamo ad appello Papa’ - #Amazzonia: #Movimento… - mirto_bassoli : Questa me l'ha regalata don Ceppi tanti anni fa. È una preghiera per l'Amazzonia. Io non sono religioso, ma mi sa c… -