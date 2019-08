Nomi e cognomi | basta fonti

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 25 agosto 2019) Sono giorni drammatici per il Paese e per i partiti che stanno cercando di aprire un nuovo percorso politico. In gioco, per i leader c’è molto, non solo la loro reputazione. E allora è un fatto che Zingaretti abbia voluto sottolineare al termine della conferenza stampa-punto di non voler più commentare veline e soffietti di chi vuol accreditare questo o quello. “Faccio un appello: non piùparlamentari. Chi si vuole assumere responsabilità lo dica con nome e cognome”. Ecco, lo dicano quelli che vogliono dare sterzate in una o in altra direzione, cone coge, naturalmente assunzioni di responsabilità, a cui corrispondono nella vita interna di un partito, perché quello Democratico con tutti i difetti e le smagliature lo è, lealtà o slealtà.C’è un segretario eletto con un ...

