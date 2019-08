L’Allieva 3 | adesso è ufficiale Arriva la notizia tanto attesa dai fan

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 25 agosto 2019) Grandi notizie per tutti gli appassionati della serie tv “3”. La comunicazione: la sit-com si farà. Lo ha ufficializzato direttamente Alessia Gazzola, l’autrice dei romanzi da cui è liberamente ispirata la fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Si potrà quindi continuare a sognare inseguendo le vicende del dottore, seducente e tenebroso, Claudio Conforti, e della bellissima e dolce Alice Allevi. Era tantissima l’maturata in questi mesi dagli appassionati, che temevano il format potesse non continuare. Il palinsesto della Rai è stato letteralmente trasformato e moltissima era la paura di non rivedere più i loro beniamini. Ma per fortuna ecco lache tanti stavano aspettando. E ora emergono le prime indiscrezioni, le prime voci. A sciogliere ogni dubbio è stata, come vi dicevamo, Alessia Gazzola, attraverso ...