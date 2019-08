Israele-Iran | la guerra dei droni colpisce Beirut | allarme rosso in Medio Oriente

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 25 agosto 2019) Forse, in Italia, alle prese con la surreale crisi ferragostana, in pochi se ne sono accorti, anche chi avrebbe il dovere istituzionale di monitorare le vicende internazionali, ma poco lontano da noi, nel tormentato, latraè già iniziata: in Iraq, in Siria, e ora anche in Libano. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una escalation militare che definisce unain atto. Per ora a bassa intensità, ma pur sempre. Un drone israeliano è caduto sulla capitale libanesee un altro è esploso in aria. Lo rende noto Hezbollah. Aerei dadisorvolano regolarmente il Libano e colpiscono la vicina Siria attraverso lo spazio aereo libanese. Poche ore prima l’aviazione militare israeliana aveva attaccato obiettivi vicino a Damasco.Un passo indietro di poche ore. “Jet da ...

sole24ore : Dalla Siria, all’Iraq al Libano: la guerra Israele-Iran è già iniziata - LaStampa : L'esercito israeliano ha colpito una serie di obiettivi terroristici ad Aqraba, a sudest di Damasco, per impedire a… - SkyTG24 : Siria, Israele colpisce obiettivi iraniani a sud di Damasco -