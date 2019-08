The Waylanders è un RPG celtico ispirato a Baldur' s Gate | disponibile il trailer

Fonte : eurogamer

(Di sabato 24 agosto 2019) Theè il nuovo RPG di Gato Studio, ed è oraanche un videograzie al quale possiamo farci un'idea di cosa abbiamo davanti.Come possiamo vedere, il gioco èai classici del genere, e vanta inoltre un'importante collaborazione. Theè infatti ambientato in un universo, e tra le fonti d'ispirazione del titolo troviamo's, Dragon Age e altri capisaldi del genere. La trama verte sull'incontro tra il popoloe i suoi dei, il che porta il regno alla corruzione disseminato di battaglie per il trono. Il giocatore si troverà dunque a muovere i proprio passi tra diverse epoche storiche, quella celtica e quella medievale.Alla scrittura di Theha partecipato inoltre anche Chris Avellone in qualità di sceneggiatore, mentre alla colonna sonora troviamo anche Inon Zur, compositore del tema principale di Fallout.Leggi ...

