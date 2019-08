Presunti abusi sui figli durante vacanza in Spagna | arrestati un savonese e uno svizzero

Brindisi - 16enne denuncia Presunti abusi in spiaggia durante una festa : Una serata trascorsa in spiaggia in serenità e relax, poi, all'improvviso, la presunta violenza di natura intima. Questa è la denuncia di una ragazza di 16 anni, che nelle scorse ore si è recata presso la stazione dei carabinieri di San Vito dei Normanni, nel Brindisino, denunciando il presunto abuso. Tutto sarebbe avvenuto in una località balneare a nord di Brindisi. I militari hanno già cominciato le indagini per poter risalire agli autori del ...