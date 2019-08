Napoli bruttino e testardo | vince 4-3 e rovina la festa di Commisso

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019)in difficoltà ma lucido nel trovare i gol Non è un 4-3 che passerà alla storia come quell’altro. Ma è un 4-3 che dice un po’ di cose. Innanzitutto che ilcomincia il campionato con una vittoria su un terreno affatto facile come quello della Fiorentina. Ma anche che ilè ben lontano dalla migliore condizione. È stato per larghi tratti in balia dell’avversario, soprattutto nel primo tempo. Un primo tempo cominciato male, molto male, in cui la squadra è stata di fatto assente per almeno 25 minuti. Superata sistematicamente dalla Fiorentina, sia a centrocampo sia sulle fasce. Ilha avuto però la lucidità di riuscire sempre a trovare la via del gol. In questi casi ci si appella al luogo comune della grande squadra. Luogo comune che però evidentemente ha una sua validità. Fatto sta che giocare così a Torino, tra sei giorni, molto difficilmente ...

