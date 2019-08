Hockey prato | Europei 2019 | Belgio trionfatore! 5-0 nettissimo alla Spagna | oro davanti

Hockey prato - Europei femminili 2019 : la finale più attesa - sfida per l’oro tra Olanda e Germania : Se a livello maschile c’è stata qualche sorpresa, non ce ne sono tra le donne. Sono andate in scena oggi le semifinali degli Europei di Hockey su prato al femminile: a sfidarsi nell’ultimo atto saranno le Nazionali più attese, Olanda e Germania. Ad Anversa, in terra belga, le olandesi andranno a caccia della conferma del titolo, per le tedesche invece l’obiettivo di tentare il colpaccio. Nelle sfide odierne dominio in lungo e ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 22 agosto. Sarà Spagna-Belgio la finale maschile - battute Olanda e Germania : Saranno Spagna e Belgio a giocare la finale maschile degli Europei di Hockey prato 2019 in corso di svolgimento ad Anversa. La Nazionale di casa batte in rimonta la Germania per 4-2, mentre quella iberica contiene il ritorno dell’Olanda, sconfitta per 4-3. Nella prima sfida a disputarsi la Spagna sfrutta più volte i tiri dal dischetto, con Quemada al 2° e 19° minuto e con Romeu al 34°. A rincarare la dose è Sanchez, al 50°, con la rete del ...

Hockey prato femminile - Europei 2019 : i risultati del 21 agosto. Le semifinali saranno Spagna-Germania ed Inghilterra-Olanda : Si è giocata in Belgio la terza giornata della fase a gironi degli Europei di Hockey su prato femminile: delineate le semifinali con la Spagna, che batte il Belgio per 1-0 e si aggiudica la Pool A, relegando in seconda posizione l’Olanda, nonostante il 14-0 rifilato alla Russia. La Pool B invece va all’Inghilterra, che supera di misura la Bielorussia per 4-3, mentre la Germania conquista la seconda piazza pareggiando per 1-1 con ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 20 agosto. Le semifinali saranno Belgio-Germania ed Olanda-Spagna : Si è giocata in Belgio la terza giornata della fase a gironi degli Europei di Hockey su prato: tra gli uomini ora conoscono il nome delle prossime avversarie in semifinale il Belgio nella Pool A, vittorioso per 6-0 sul Galles, e l’Olanda nella Pool B, che batte per 6-0 la Scozia. Nel primo raggruppamento la Spagna pareggia per 2-2 con l’Inghilterra e sfiderà gli olandesi, mentre nel secondo vittoria per 5-0 sull’Irlanda per la ...

Hockey prato - Europei 2019 : nel femminile pareggiano Spagna e Olanda - eliminate Russia e Bielorussia : Si è conclusa anche la quarta giornata di gare dei Campionati Europei 2019 di Hockey Prato, in corso di svolgimento ad Anversa, in Belgio. Quest’oggi il torneo maschile si è fermato per una giornata di riposo, mentre al femminile si è disputata la seconda tornata di incontri della fase a gironi. Nella Pool A le padrone di casa del Belgio hanno trionfato per 4-1 sulla Russia, condannandola all’eliminazione e avvicinando il passaggio ...

Hockey prato - Europei 2019 : i risultati del 18 agosto. Belgio ed Olanda in semifinale nel torneo maschile : Si è giocata in Belgio la terza giornata di gare degli Europei di Hockey su prato, che hanno visto la disputa del secondo turno del torneo maschile ed il completamento del primo di quello femminile. Arrivano anche i primi verdetti: tra gli uomini accedono alle semifinali il Belgio nella Pool A, vittorioso per 2-0 sull’Inghilterra, e l’Olanda nella Pool B, che batte per 3-2 la Germania. Nel primo raggruppamento la Spagna supera per ...

Hockey prato - Europei 2019 : a sorpresa l’Olanda femminile non vince all’esordio. Bene gli uomini : Cinque partite per questa prima vera giornata per gli Europei di Hockey su prato sia al maschile che al femminile in corso ad Anversa (Belgio) che si sono aperti ieri con l’esordio della Nazionale di casa nel torneo uomini. Andiamo a scoprire i risultati odierni. Europei maschili 2019 Tre le partite in programma nel torneo maschile, una per la Pool A e due per la Pool B. Pareggio per 2-2 nella sfida tutta britannica tra Inghilterra e ...

Hockey prato - Europei 2019 : parte fortissimo il Belgio padrone di casa - 5-0 alla Spagna : parte fortissimo il Belgio padrone di casa, grande favorito della manifestazione e campione del Mondo in carica negli Europei di Anversa di Hockey su prato al maschile, che si sono aperti oggi con il solo match che ha visto i Red Lions prevalere per 5-0 sulla Spagna. Un dominio incontrastato quello dei belgi davanti al pubblico festoso: a sbloccare il risultato dopo 9′ ci pensa Alexander Hendricx. Victor Wegnez sigla al 19′ il ...

Hockey prato femminile - Europei 2019 : Olanda squadra da battere - ci prova l’Inghilterra : C’è attesa per il prossimo biennio, quando la Nazionale italiana tornerà a riassaggiare il calore della massima serie, con la promozione dalla Pool B di Glasgow arrivata qualche giorno fa. Per questo 2019 le ragazze di Roberto Carta potranno studiare le avversarie: dal 17 al 25 agosto va in scena ad Anversa (Belgio) l’Europeo di Hockey su prato al femminile. Ad affrontarsi le migliori otto nazionali del Vecchio Continente, con la ...

Hockey prato - Europei 2019 : il Belgio in casa cerca il titolo - l’Olanda lancia la sfida : Dopo quelli di Pool B, che hanno visto protagonista anche la Nazionale italiana di Roberto Da Gai, che ha ottenuto l’obiettivo minimo della salvezza senza però riuscire a salire nella massima serie, vanno in scena ad Anversa, in Belgio, dal 16 al 24 agosto gli Europei di Hockey su prato maschile: a sfidarsi le migliori otto Nazionali del Vecchio Continente. La formula è quella vista e rivista: due gironi da quattro squadre, scontri diretti ...

Hockey prato femminile - Europei Pool B 2019 : Italia spettacolare - Austria distrutta. Si vola in Pool A : Era l’obiettivo minimo ed è stato raggiunto senza particolari patemi. L’Italia dell’Hockey su prato femminile torna nel gotha europeo: nella manifestazione continentale di Pool B, infatti, la Nazionale guidata da Roberto Carta si è imposta per 4-0 sull’Austria nella semifinale, agguantando il pass per la massima serie (quella che comprende le migliori otto squadre del Vecchio Continente). Risultato importante anche in ...

Hockey prato femminile - Europei Pool B 2019 : Italia devastante! 10-1 alla Turchia - primo posto del girone e semifinale agguantata : Serviva una prova di forza ed è arrivata senza lasciar spazio a repliche. La Nazionale femminile di Hockey su prato si impone nella terza partita del proprio girone degli Europei di Pool B di Glasgow, battendo la Turchia con un risultato nettissimo (10-1). Per le azzurre serviva uno scarto importante per agguantare la prima piazza nel raggruppamento: missione che dovrebbe essere compiuta visto che la Polonia sta faticando con il Galles e per ...

Hockey prato femminile - Europei Pool B 2019 : pareggio per 0-0 tra Italia e Polonia : Purtroppo è il gol a mancare, al termine di una partita dominata in lungo e in largo. L’Italia sbatte su una super Kucharska e deve accontentarsi dello 0-0 con la Polonia nel secondo incontro della fase a gironi degli Europei di Pool B di Glasgow (Scozia). Ora a decidere la classifica del raggruppamento sarà la differenza reti e non è del tutto positivo per la banda di Roberto Carta: le azzurre se la vedranno con la Turchia, avversario più ...

Hockey prato femminile - Pool B Europei 2019 : esordio eccellente per l’Italia. 3-1 al Galles : esordio sul velluto per la Nazionale italiana femminile di Hockey su prato agli Europei di Pool B di Glasgow. In terra scozzese le azzurre partono fortissimo battendo per 3-1 il Galles nella manifestazione dedicata alle squadre presenti nella seconda serie del Vecchio Continente: l’obiettivo della compagine guidata da Roberto Carta è quello di tornare nella massima serie per sfidare le migliori Nazionali in Europa. Dopo un primo quarto di ...