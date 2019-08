VIDEO MotoGP 2019 | GP Gran Bretagna 2019 | prove libere 1 | highlights e classifica tempi

VIDEO MotoGP - Jorge Lorenzo torna in pista dopo l’infortunio : primi giri con la Honda nella FP1 del GP Gran Bretagna : Jorge Lorenzo è tornato in pista dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio subito ad Assen, sono passati ormai due mesi dalla caduta in Olanda che ha costretto lo spagnolo a un periodo di pausa e a saltare ben tre gare. Oggi l’alfiere della Honda è tornato in sella alla sua moto e ha disputato le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna, ha chiuso in ultima posizione a quattro secondi da Fabio Quartararo e ora dovrà cercare di ...

VIDEO Johann Zarco sul suo addio alla KTM : “Mi sono tolto un peso - spero di restare in MotoGP” : Johan Zarco ha deciso di abbandonare la KTM al termine di questo anno e dunque di non onorare il contratto che lo voleva in sella al mezzo austriaco anche per la prossima stagione. Il francese sembra essere in chiara difficoltà psicologica e i risultati estremamente deludenti raccolti fino a questo momento lo hanno convinto a mollare la presa: “Questa scelta è stata difficile. Non sono molto sereno dentro di me, dovevo prendere una scelta ...

VIDEO MotoGP - tutte le voci di mercato : Bautista rimane in Superbike - voci sul sostituito di Zarco. Novità in Moto2 e Moto3 : Alvaro Bautista rimane in Superbike e ha firmato un biennale con la Honda per un progetto nuovo. Lo spagnolo non tornerà dunque in MotoGP per sposare la causa della KTM che cerca il sostituto di Johann Zarco, si parla di Oliveira che sta facendo bene in questa stagione. Marco Bezzecchi, invece, sta cercando di svincolarsi in Moto2 e potrebbe salire su una Kalex. Canet, invece, è passato in Moto2 col team di Angel Nieto mentre accanto a Bulega ...

MotoGp – Vinales e Crutchlow allo Stamford Bridge : i piloti incontrano Arrizabalaga [VIDEO] : Vinales e Crutchlow ospiti del Chelsea, una chiacchierata interessante e qualche palleggio allo Stamford Bridge con Arrizabalaga E’ tutto pronto a Siverstone per il Gran Premio della Gran Bretagna: i piloti sono arrivati in terra inglese per un nuovo weekend di gara della MotoGp. In attesa di vedere i piloti protagonisti della conferenza stampa del giovedì, c’è chi si è divertito col pallone da calcio per un evento pre-Gp. ...

VIDEO MotoGP - pazza Silverstone! 5 vincitori diversi nelle ultime 5 edizioni : Domani, con le prime due sessioni di prove libere, scatterà ufficialmente il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. nelle ultime edizioni della gara di Silverstone si può dire che sia successo davvero di tutto. Dalla cancellazione di dodici mesi fa per colpa di un asfalto che non permetteva il drenaggio della pioggia, fino alle cinque edizioni precedenti che hanno visto altrettanti vincitori diversi. Nel 2013, infatti, fu Jorge Lorenzo ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Austria 2019 : “E’ forse la mia vittoria più bella - la dedico a Luca Semprini” : Andrea Dovizioso è raggiante al termine del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il pilota della Rossa ha messo in mostra carattere e determinazione, aggiudicandosi il duello infuocato con Marc Marquez e interrompendo la serie positiva del fuoriclasse nativo di Cervera. Una vittoria dai mille significati, per come è arrivata, da dedicare allo sfortunato Luca Semprini, scomparso una decina ...

VIDEO MotoGP - Valentino Rossi GP Austria 2019 : “Erano due mesi che ero preoccupato dell’Austria - ma è andata bene” : Valentino Rossi non si smentisce mai. Il quarantenne pesarese, intervistato da Sky al termine dell’ottimo quarto posto conseguito al GP d’Austria 2019, ha confermato alla sua maniera che il timore di correre su un tracciato come quello di Spielberg che certamente non mette in risalto le caratteristiche di Yamaha era abbastanza alto. Tuttavia il responso della corsa ha limitato i danni e la casa di Iwata può guardare ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Dovizioso vince - sorpasso cosmico su Marquez! Valentino Rossi rimonta : A Spielberg è andato in scena un pirotecnico GP d’Austria 2019, la tappa del Mondiale MotoGP corsa oggi pomeriggio è stata davvero spettacolare. Andrea Dovizioso ha vinto grazie a un sorpasso stellare all’ultima curva su Marc Marquez, una manovra davvero da urlo messa in atto dal centauro della Ducati che ha sorpreso il Campione del Mondo guadagnandosi un successo davvero di lusso. Valentino Rossi ha concluso al quarto posto grazie a ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : Jack Miller esagera e scivola in curva 9 : Dopo il buonissimo podio di Brno il britannico Jack Miller ha visto svanire le sue chance di ripetere il risultato anche nel GP d’Austria per via di una scivolata in curva 9 quando mancavano 21 tornate alla fine della corsa. Il britannico della Pramac, dopo il tormentato weekend con le voci un possibile scambio con Jorge Lorenzo smentite proprio questa mattina dal suo box, ha pagato un’eccessiva aggressività, perdendo ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : il corpo a corpo tra Dovizioso e Marquez - il duello per la vittoria : Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno scritto quest’oggi una pagina indelebile di motociclismo al Red Bull Ring di Spielberg con un duello fenomenale per la vittoria nel Gran Premio d’Austria 2019. Alla fine l’ha spuntata il forlivese della Ducati proprio con un sorpasso all’ultima curva, ma la bagarre vera e propria tra i due si è accesa a tre giri dalla fine con una serie di sorpassi e contro sorpassi da brivido. Di ...

