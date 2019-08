Polizia ammanetta due persone per tentato furto

Nero ammanettato e trascinato al guinzaglio da Polizia / Usa : foto choc - poi le scuse : Nero ammanettato e trascinato al guinzaglio da polizia : foto choc indigna Usa, poi arrivano le scuse ma la bufera non si placa.

Controlli antidroga : Polizia ammanetta 15 persone e opera diversi sequestri : Roma – A finire in manette un italiano di 48 anni che, malgrado fosse sottoposto agli arresti domiciliari, continuava la sua attivita’ di spaccio. D.C.G., queste le sue iniziali, da tempo era sotto osservazione da parte dei poliziotti del Commissariato Colombo proprio per verificare che non stesse continuando nella sue attivita’ illecite. E proprio dalla finestra dell’abitazione gli investigatori hanno potuto osservare lo ...