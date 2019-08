Migranti : gruppo naufraghi Open Arms lascia Lampedusa in nave per Porto Empedocle : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – Un gruppo di Migranti proveniente dalla Open Arms ha lasciato oggi Lampedusa a bordo del traghetto che li porterà a Porto Empedocle (Agrigento). Qui i Migranti, tra cui numerose donne, verranno smistati in alcuni centri di accoglienza in attesa della loro destinazione. L'articolo Migranti: gruppo naufraghi Open Arms lascia Lampedusa in nave per Porto Empedocle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - un gruppo di Migranti si getta in mare nel tentativo di raggiungere Lampedusa : Non si placa il caso della Open Arms, la nave della Ong spagnola che ormai da 18 giorni staziona nelle vicinanze dell'isola di Lampedusa. In queste ultime ore si è registrato il fermo rifiuto del ministro dell'Interno Matteo Salvini di consentire lo sbarco dei 107 migranti sulle coste italiane. In precedenza, invece, il leader della Lega, dietro esplicita richiesta del premier Giuseppe Conte, aveva acconsentito all'approdo in Italia almeno dei ...

"Sappiamo e non vogliamo tacere". Lettera aperta di un gruppo di giuriste in dissenso con la politica del governo sui Migranti : Caro Direttore,siamo un gruppo di giuriste di diverse università italiane: crediamo che, in questo momento, il nostro lavoro debba trasformarsi in impegno vivo da portare al di fuori delle nostre aule.Le scriviamo perché desideriamo aggiungere la nostra alle tante voci che rifiutano di essere indifferenti rispetto alla tragedia che si sta compiendo nel nostro mare e sulle sue coste. Di fronte all’orrore che credevamo non ...