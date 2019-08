Lunga vita al matrimonio tra Huawei e Android | ma restano dei dubbi oggi 23 agosto

Ikigai - Lunga vita e felicità : I longevi delle cinque zone blu della Terra hanno caratteristiche e abitudini comportamentali simili che li predispongono a una forte resistenza alle malattie e a una vecchiaia più sana; al centro della loro esistenza c’è la famiglia, non sono fumatori, mangiano più legumi e meno carne, praticano attività fisica costante, e sono consci di essere utili socialmente. La questione ci interessa molto da vicino ...

Come proLungare la vita della batteria e ricaricare lo smartphone? Ecco i dati di uno studio : Attenzione a Come posate lo smartphone sui caricatori wireless: se disallineato, le elevate temperature ed i tempi di ricarica più lunghi deterioreranno più velocemente la batteria. L'articolo Come prolungare la vita della batteria e ricaricare lo smartphone? Ecco i dati di uno studio proviene da TuttoAndroid.

5 abitudini da seguire per alLungare la vita di almeno 10 anni - secondo la scienza : Volete vivere 10 anni in più? Potreste dover riorganizzare il vostro stile di vita. Esistono 5 abitudini che, se seguite insieme, possono aggiungere oltre un decennio alla nostra aspettativa di vita, secondo uno studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health. Ecco cosa consiglia lo studio: seguire una dieta salutare, esercitarsi per 30 minuti o più al giorno, mantenere un peso salutare (nello specifico, un indice di massa corporea tra ...

Cancro al seno - l’aspirina alLunga o accorcia la vita a seconda del DNA delle pazienti : La metilazione del DNA influisce sul rischio di morte delle pazienti in associazione all'assunzione di aspirina: vediamo insieme come l'antinfiammatorio più famoso possa ridurre o aumentare le probabilità di decesso nelle donne che soffrono di tumore al seno in base alla loro genetica. Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Lunga vita a CoD Modern Warfare : supporto post lancio più grande di sempre : L'uscita di CoD Modern Warfare si avvicina a passi da gigante. Scatterà infatti il prossimo 25 ottobre l'invasione dei negozi fisici, online e digitali della nuova incarnazione della celebre saga FPS, chiamata in questa occasione ad esibirsi in un soft reboot che già profuma di realismo e spettacolarità. Gli sviluppatori di Infinity Ward, sotto l'ala protettiva del publisher Activision, vogliono fare le cose in grande, mettendo sul piatto una ...

Longevità - prevenzione e cura del diabete : ecco la dieta e gli alimenti che garantiscono Lunga vita agli italiani : “Grazie alla dieta mediterranea con i suoi piatti diversificati e legati alla tradizione locale l’Italia è il Paese che ha il record di Longevità in Europa con 14.456 ultracentenari insieme alla Francia“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base del rapporto Istat 2019 sui “Centenari d’Italia”. “Pane, pasta, frutta, verdura, carne, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno ...

La chiave per una vita Lunga e felice è nei 5 segreti delle popolazioni delle Zone Blu - le più longeve della Terra : Molti si chiederanno come vivere al meglio, quali comportamenti seguire per migliorare se stessi e avere una vita lunga e felice. Alcuni avranno anche sentito parlare delle cosiddette Zone Blu, dalle quali forse possono arrivare dei consigli utili per chi si pone questi interrogativi. Le Zone Blu sono quelle aree che identificano le popolazioni più longeve del pianeta. Sono 5 e includono: la Sardegna (in particolare la provincia di Nuoro), ...

Testosterone - accende la passione e alLunga la vita : Quando si pensa al Testosterone, il pensiero corre subito alla potenza sessuale maschile. Questo ormone ha anche molte altre funzioni, alcune delle quali decisive per la salute. Il Testosterone contribuisce infatti a rinforzare il tessuto osseo, ma pure a prevenire il diabete e a ridurre il rischio di infarto e ictus. Purtroppo il quadro in merito al suo calo non è affatto positivo. Come sottolineato dagli esperti della Società Italiana di ...

Spazio - la NASA da’ Lunga vita alle sonde Voyager per spingersi oltre i confini del Sistema Solare : La NASA e’ al lavoro per allungare la vita alle piu’ longeve delle sue missioni, le Voyager 1 e 2, malgrado i loro 42 anni di onorata attivita’. Le sonde, dopo avere superato entrambe le colonne d’Ercole del Sistema Solare, la Voyager 1 nel 2012 e la gemella nel 2018, stanno infatti continuando a inviare dati dallo Spazio interstellare. “E’ incredibile che i loro strumenti abbiano resistito cosi’ a ...

Chi è Adriano Panzironi - guru della dieta di Lunga vita (di cui non bisogna fidarsi) : (foto: Ap/LaPresse) Pare che le migliaia di persone che sono andate il 30 giugno all’Eur a sentire Adriano Panzironi, guru di un regime alimentare che promette, come da titolo del libro, di vivere fino a 120 anni, non abbiano dubbi. Una kermesse di un giorno, tra ricette, convegni, lezioni di fitness e incontri vari, che prometterebbe, a giudicare dai cartelloni pubblicitari con cui la propaganda, di “cambiare la medicina… per ...