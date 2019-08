Fermento nel Pd : Roma, 22 ago (AdnKronos) – “Noi abbiamo 5 punti, loro 10. Tutti e due siamo per lavorare a un governo forte e solo dopo per affrontare il voto. Bene, no?”. Uno dei mediatori, tra i più ottimisti, tra Pd e M5s enfatizza gli aspetti positivi della situazione. La trattativa ‘giallorossa’ ha fatto grandi passi in avanti, in parte inaspettati se si considera che fino a ieri i contatti erano andati avanti solo tra ...

Fermento nel Pd - Zingaretti riunisce Big : 10.45 Grande Fermento all'interno del Pd in queste ore per trovare un'intesa con il M5S e sbloccare la crisi di governo e far nascere un nuovo governo dall'alleanza tra i Conque Stelle e i Dem. Il leader del Pd, Zingaretti, ha riunito i Big del partito al Nazareno. Presenti,tra gli altri,il presidente Gentiloni,,la vicepresidente Ascani,il vicesegretario Orlando,il tesoriere Zanda Intanto gira un'audio registrato di Renzi in cui dice: "Non è ...